Maratona de São Paulo: novo modelo de largada nas modalidades menores confundiu os atletas

A Maratona de São Paulo reuniu 15.752 corredores neste domingo, 2 de abril, de clima ameno em São Paulo. Mas muita gente se "perdeu" na hora da largada das modalidades menores: 21km, com maior número de inscritos - 5.949; 10km e 5km. A mesma não foi realizada no pórtico de largada, mas em baias montadas a cem metros dele. Até atletas profissionais perderam a largada e tiveram que correr mais ainda para garantir a liderança. Esse foi o caso de pelo menos três deles: André Santana (Palmeiras), que venceu os 10km e largou 40 segundos após a largada, de Jéssica Ladeira (01h30min44) campeã dos 21km, e Raissa (01h33min22), terceira na mesma modalidade.

Foto: Silvia Herrera

O campeão da maratona (4.673 inscritos), única modalidade que largou no pórtico, foi o queniano Vestus Cheboi Chemjor (2h15min20s), logo em sua primeira participação nos 42km. No feminino, a etíope Yadeni Alemayehu, levou a melhor, com 2h34min48. Entre os brasileiros, Giovani dos Santos, em quarto lugar (2h23min16) e Marlei Willers (2h46min50) com a segunda posição foram os mais bem colocados do país na 27ª edição da Maratona de São Paulo. Houve um prêmio especial para os brasileiros. Giovani se esforçou ao máximo e testemunhei quando ele chegou na massagem, levado pela atleta Jéssica Ladeira, literalmente destruído.

Na véspera, os locais da largadas estavam em um grande mapa na Expo da Maratona, mas pouca gente se atentou a isso, e vamos combinar que quase ninguém lê o regulamento. Eu por acaso fui conferir o mapa, e foi ali que descobri que a onda dos 5km, minha modalidade, não era no pórtico. Na hora H, estava escrito onda dos 10k mas o staff me avisou que eu largaria ali, pois o pessoal dos 10k já havia largado, cinco minutos antes. Veja foto acima.

Perguntamos para Yescom, organizador da prova, se os atletas da elite, das modalidades dos 21km, 10k e 5k, foram avisados. Eis a resposta: "O pelotão de Elite nesta edição foi disponibilizado somente para a Maratona, prova principal, sendo as demais participativas. Todos os interessados, incluindo os renomados, foram convidados para a Maratona, mas preferiram os 21k e os 10k sabendo como era o Regulamento. Para 2024, com o aumento no número de participantes, também teremos Elite nos 21 km. 10K e 5 km continuarão participativos. Além disso, a Meia de São Paulo será em fevereiro, com um bom espaçamento para os 21k da Maratona de São Paulo, em abril."

Foto: Yescom

Corrida de obstáculos

Jéssica Ladeira (Olympikus) e Raísa Marcelino(Olympikus e Palmeiras) aguardavam a largada da meia maratona na área dos atletas, situada exatamente ao lado do pórtico da largada. "Quando percebemos, o pessoal da meia maratona já estava correndo e pulamos a cerca e entramos na prova, foi um susto", conta Raísa. Experiente atleta, que treina no Núcleo de Alto Rendimento (NAR), ela utilizou a meia maratona como treino, o foco dela é a Maratona de Porto Alegre. "Nunca vi uma largada assim, foi um desafio, ninguém nos informou a respeito disso e ficamos esperando vir o pelotão para nossa largada, o que não aconteceu", conta.

Para André Santana foi ainda pior: "Fui para o pórtico aguardar pela largada dos 10km, que seria 6h40. Conversei com os fiscais da Federação de Atletismo que estavam lá, e me disseram que a largada seria lá mesmo. Bom, quando vi o pessoal dos 10km passando por mim me dei conta que a largada já havia sido dada de outro lugar. Larguei 40 segundos depois. Dei meu máximo e mais um pouco para chegar na liderança e consegui ultrapassar o primeiro colocado, só a 150 metros do pórtico da chegada. Foi uma verdadeira corrida de obstáculos. Como sai atrás, fui pela calçada, pelo gramado, peguei o paredão dos mais lentos do 21km. Foi muita adrenalina. Mas se eu chegasse em segundo, iria solicitar a conferência do tempo líquido, foi tenso." O tempo dele foi 32:52. E o tempo do segundo colocado, que ele ultrapassou a 150m do pórtico de largada foi de 33:04, distância apertada e de 12 segundos. Porém, o tempo bruto de André é o mesmo do líquido, o que deve estar incorreto, pois deveria ser maior.

Olympikus estava nos pés dos campeões e campeãs da Maratona

Vestus Cheboi Foto: Yescom

"Foi um dia muito bom para mim. Foi fantástico, especialmente porque é minha primeira maratona. Treinei muito forte no Quênia e vim bem focado e muito bem preparado. Agradeço a Deus e ao meu técnico que me treinou para essa prova. Adoro o Brasil e é uma alegria enorme vencer aqui, ainda mais sendo minha primeira participação. Com certeza foi meu presente de aniversário", comemorou emocionado Vestus Cheboi, campeão da Maratona de São Paulo, que completará 36 anos na próxima terça-feira. Ele foi vice-campeão das Dez Milhas Garoto no ano passado, e veio forte para a sua estreia em maratonas. Ele assumiu a liderança no KM 5 e disparou no 15. O segundo colocado cruzou a linha de chegada com mais de 2 minutos de diferença - Tilehum Abebaw Nigussie (Nova Flor) da Etiópia. Os quatro primeiros do pódio calçavam Olympikus Corre 3. O quinto colocado Laurindo Nunes Neto, que é atleta da Fila, calçava modelo da marca italiana/coreana.

No feminino, a etíope Yadeni Alemayehu liderou a prova desde os quilômetros iniciais. Ela vinha em bom ritmo, acompanhada da conterrânea Mabre Haile, porém a partir do 19º km, passou a ditar ritmo mais forte que a companheira, liderando a prova de forma isolada. Mesmo sentindo um pouco a umidade, não teve grandes dificuldades para cruzar a linha de chegada no lugar mais alto do pódio. "Me senti tranquila e gostei bastante da prova do percurso. A umidade atrapalhou um pouco, mas com certeza não comprometeu o resultado final. Estou muito feliz em vencer a Maratona Internacional de São Paulo, uma prova tão importante", disse a etíope. Yadeni e a terceira colocada - Mabre Hale Degefa (2h49min32) calçavam Corre 3.

Melhor da São Silvestre em 2022, vence a distância de 21 km

O brasileiro Fábio Jesus Correia (São Paulo e Adidas) venceu a meia maratona em 1h17min06. Fábio já havia sido o melhor brasileiro na Corrida Internacional de São Silvestre, em 2022, com a quarta posição. Após fazer uma prova de 10 km na noite de ontem, no interior de São Paulo, o atleta também veio forte para a disputa dos 21 km. "Só quero agradecer a Deus e todos que torcem por mim. A vida de atleta é difícil. Ontem fiz outra corrida, e hoje estou aqui conquistando esse resultado. Em julho vou disputar o Troféu Brasil, em busca da marca para o sul-americano, tudo é preparação", contou Fábio Jesus Correia.

Wellington Bezerra da Silva (Olympikus) se recuperou bem da lesão no pulso e conquistou o segundo lugar: "O percurso é duro, mudou muito desde 2018, quando corri pela última vez, mas estou bem feliz com o resultado, corri como preparação para a Maratona de Porto Alegre. Segundo lugar, beliscando o primeiro, é muito bom. Dia 15 der abril a Olympikus vai me levar para o Quênia, para treinar lá e estou muito feliz. Vamos ficar 15 dias será a primeira vez que vou para lá, vai ser a realização de um sonho."

Resultados 27ª Maratona Internacional de São Paulo:

Masculino - 42 km

1) Vestus Cheboi (Que), 2h15min20

2) Tilehum Abebaw Nigussie (Eti), 2h17min47

3) Getu Kure Mideksa (Eti), 2h21min50

4) Giovani dos Santos (Bra), 2h23min16

5) Laurindo Nunes Neto (Bra), 2h28min17

Feminino - 42 km

1) Yadeni Alemayehu (Eti), 2h34min48

2) Marlei Willers (Bra), 2h46min50

3) Mabre Hale Degefa (Eti), 2h49min32

4) Renata Moreno dos Santos (Bra), 3h02min32

Masculino - 21 km:

1) Fabio Jesus Correia, 1h17min06

2) Wellington Bezerra da Silva, 1h17min53

3) Alexandre Ribeiro Pastorello, 1h18min54

4) Gustavo Henrique Pereira, 1h19min34

5) Jeferson Assis de Souza, 1h20min29

Feminino - 21 km:

1) Jessica Larcerda Soares, 1h30min44

2) Mariana Pontes Vila Luchezi, 1h32min36

3) Raisa Marcelino do Nascimento, 1h33min22

4) Idamara Vieira da Silva, 1h35min10

5) Sirlei Batista do Amaral, 1h35min55

Masculino - 10km:

André Santana 00h32min52 Adailton dos Santos 00h33min04 Aneilton do Nascimento 00h33min07 Fabio de Souza 00h33min42 Sebastião Viana 00h33min52

Feminino - 10km:

Leidiane Miorando (Amigos do Mirinho) 00h39min30 Joice dos Santos (Number 1 Running) 00h39min40 Angela Nobre 00h41min58 Flavia (Atitude) 00h41min56 Helena Bernardi 00h42min32

Masculino - 5km:

Claudinei Cerqueira 16min02 Paulo Pereira (Ilhabela) 16min10 André Tavares (Família Tavares) 16min16 Kaue Domingues (AEC Kaue Asics) 16min29 Marcos de Sousa 16min31

Feminino - 5km: