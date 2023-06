Maratona do Rio: inscritos terão passagem grátis no metrô e descontos em restaurantes

Com o tema “Maravilhosa em Cada Km”, a 21ª Maratona do Rio, que será realizada de 8 a 11 de junho, tem o Rio de Janeiro como palco do maior festival de corrida da América Latina. Pelo terceiro ano consecutivo, o MetrôRio oferece passagens gratuitas para os atletas que estiverem vestindo a camisa oficial da corrida deste ano. O acesso gratuito é válido para os dias de provas, no sábado (10/06), das 5h à meia-noite; e no domingo (11/06), das 7h às 23h. A ação é uma parceria entre a concessionária e a Maratona do Rio e tem o objetivo de apoiar os tradicionais eventos esportivos e culturais no Rio. Outra novidade para esta edição foi a criação da “Rota Maravilhosa em cada Km”, criado em conjunto com o Sebrae, com mais de 100 atividades que envolvem lazer, gastronomia e cultura.

Foto: Maratona do Rio

"O turismo de experiência é um nicho que o mercado tem ditado como essencial para que os pequenos negócios do setor possam se manter competitivos. A "Rota Maravilhosa em cada Km" traz consigo essa proposta de apresentar o diferencial que a cidade do Rio de janeiro possui, além dos atrativos tradicionais, com um mix gastronômico, de bem estar, e muita experiência pelo bairro de Paquetá, pela região da Zona Oeste, Centro e Zona Sul" - afirma Marisa Cardoso, Coordenadora de Turismo do Sebrae RJ.

Os amantes da corrida podem aproveitar pratos especiais e descontos exclusivos para os competidores da Maratona do Rio. Entre os restaurantes parceiros, estão:

MESTRE KAMI - verdadeira união da culinária japonesa com a boêmia carioca. Localizado no coração da Lapa, o mestre Kami oferece o Combo KM 21 a R$ 79,90, um mix de 25 peças super frescas entre sushis, anéis de lula, sashimis, carpaccios e muitas outras delícias entre itens frios e quentes. Além de 12% de desconto nos Menus Vegano, Chinês, Vegetariano e Degustação do Chef Individual. Endereço: Av. Gomes Freire, 625 - 2º andar - Lapa - Horário de funcionamento: Segunda à Domingo das 11:30h a 00h

COISA DE CARIOCA - localizado em Copacabana, o quiosque que é a cara do Rio oferece o prato exclusivo Desenrola Especial Maratona do Rio a R$ 59,00, uma deliciosa linguiça de pernil artesanal gratinada com queijo, servida com pão de alho da casa, molho de redução de jabuticaba e maionese de alho assado. Um prato de dar água na boca! E na compra de qualquer prato do Menu você leva 1 caipirinha ou 1 suco natural de cortesia e mais 10%OFF na comanda (exceto bebidas). Endereço: Ao lado do Posto 4 - Av. Atlântica, S/N - Copacabana, Rio de Janeiro. Horário de funcionamento: Segunda à Domingo de 10h a 00h

EXPLORER BAR - um lindo casarão dos anos 1920, localizado no charmoso bairro de Santa Teresa. Com uma gastronomia contemporânea e cocktails autênticos e super saborosos, o bar oferece dois drinks exclusivos para os atletas da Maratona do Rio, o Linha de Chegada a R$ 32,00, um mix perfeito de Rum Ouro, Mate com Capim limão, suco de limão e Xarope de Gengibre. E o Sprint a R$ 34,00, uma combinação refrescante entre Gin, Água Tônica, Pitaya, Morango e Hortelã. Garanta os dois drinks e pague R$ 50,00. No consumo acima de R$ 100, o cliente ainda tem 5% de desconto e 10% no consumo acima de R$ 200. Endereço: Rua Almirante Alexandrino, 399 - Santa Teresa, Rio de Janeiro. Horário de funcionamento: Terça, Quarta e Quinta das 17h às 23h, Sexta de 17h a 01h, Sábado de 09h a 01h e Domingo das 09h às 22h

Continua após a publicidade

MEZA BAR - gastrobar cosmopolita com essência carioca, localizado no agradável bairro Humaitá, tem um ambiente aconchegante para você relaxar e se sentir em casa. Com um menu super especial de drinks, petiscos e potinhos, o Meza oferece uma experiência completa, com sabores diversos. Os atletas da Maratona têm uma cortesia dupla de boas vindas: O Shot Drink Santa Bárbara, uma combinação de Gin,Geléia de Morango e espuma de Gengibre e uma das deliciosas sobremesas da casa Ouro fino ou Rio. Endereço: R. Cap. Salomão, 69 - Humaitá, Rio de Janeiro. Horário de funcionamento: Segunda à Quinta de 18h a 00h, Sexta e Sábado de 18h a 01h e Domingo de 18h a 23h

BOOZE BAR - localizado na boêmia Lapa, o bar é uma verdadeira homenagem à cultura de bares e pubs ao redor do mundo, mas sem perder a essência de um autêntico bar carioca. Com uma carta de drinks divertidos e temáticos e um menu com entradinhas, burgers e opções vegetarianas que são o match perfeito com a energia do espaço! E na compra de qualquer Burguer ou petisco Na brasa, os atletas da Maratona do Rio 2023 ganham o drink temático Rio AMA Lapa, um mix refrescante de cachaça, abacaxi, capim limão, suco de limão e xarope de maçã verde. Endereço: Av. Mem de Sá, 63 - Centro, Lapa - RJ. Horário de funcionamento: Terça, Quarta e Quinta de 11h a 00h, Sábado e Domingo das 11h às 02h

MISSISSIPPI DELTA BLUES RJ - autêntico clube de Blues com atrações musicais ao vivo, com um cardápio original de drinks e pratos inspirados na cultura sulista americana. Localizado na Gamboa, zona Central do Rio, numa região denominada Pequena África. O bar apresenta artistas de Blues, Rock, Soul, Folk e outros gêneros musicais de origem aos amantes da boa música e é perfeito para quem quer conhecer a vida noturna da Cidade. E para iniciar esta imersão, os atletas da Maratona do Rio ganham um Drink de Boas Vindas: o Bourbon & Bees, uma combinação refrescante de Bourbon, Bourbon Honey, Suco de limão siciliano e Citrus. Endereço: R. Pedro Ernesto, 89 - Gamboa, Rio de Janeiro. Horário de funcionamento: ter - sex - sáb: 18:30h às 01:30h e dom: 15:30h às 22:30h

ACADEMIA DA CACHAÇA - inaugurado em 1985 no charmoso bairro do Leblon, o bar e restaurante celebra a brasilidade em cada detalhe com rodas de choro, cachaças e pratos típicos do Brasil. O menu é um verdadeiro passeio gastronômico e os destaques ficam por conta da famosa Feijoada e o Escondidinho tradicional e vegetariano. A Academia da Cachaça tem duas unidades, Leblon e Barra da Tijuca, e os atletas da Maratona do Rio têm a cortesia de um Caldinho de Feijão em qualquer uma delas! Endereço (Unidade Leblon): Rua Conde Bernadotte, 26. Horário de Funcionamento: Segunda a Quinta - 12h até 23h - Sexta e Sábado - 12h até 00h - Domingo - 12h até 22h. Endereço (Unidade Barra da Tijuca): Av. Armando Lombardi, 800 - Loja 65- L Horário de Funcionamento: Segunda - 12h até 19:30 - Terça a Quinta - 12h até 23h - Sexta e Sábado - 12h até 00h - Domingo - 12h até 19h

O BOM GALETO - tradicional restaurante carioca é uma excelente pedida pós prova! Localizado no Largo do Machado, O Bom Galeto é referência quando o assunto é “comida de verdade!”. Com mais de 40 anos de história no Rio de Janeiro, o restaurante é um ponto de encontro certo e tem opções para todos os gostos. Além da especialidade da casa, que são os galetos, o corredor também vai encontrar um menu diverso com saladas, carnes e pratos fit cuidadosamente balanceados. E para o atleta da Maratona do Rio, o restaurante preparou um combo especial: Na Compra de qualquer Prato Fit ganhe um Mate especial da casa com espuma de Limão ou Gengibre. Lembrando que a promoção é válida somente na unidade do Largo do Machado.. Endereço: R. do Catete, 282 - Catete, Rio de Janeiro. Horário de funcionamento: Segunda à Domingo das 11h às 23h.

A Maratona do Rio 2023 conta com Patrocínio Master das marcas Raízen e Cosan, Águas do Rio, Michelob Ultra e Claro, essas duas últimas marcas por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude. A marca esportiva oficial é a adidas, o hidratador oficial Gatorade e patrocínio da NewOn - Grupo Prevent Senior e XP. O evento conta ainda com a parceria do Shopping Leblon como shopping oficial e da Polar, relógios oficiais da prova. A Maratona do Rio é uma produção da Spiridon e Dream Factory.

Para acessar a rota turística completa, clique aqui. Ela também está disponível no guia do atleta.