Maratona do Rio reabre as inscrições às 16h

Depois da São Silvestre, a Maratona do Rio é prova obrigatória dos corredores de rua brasileiros no feriadão de Corpus Christi. E a edição 2023 promete ser incrível. Se você está pensando em ir, a última chance para se inscrever é nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, a partir das 16h, quando abrem as últimas inscrições remanescentes: 150 para a meia-maratona (21 K) e 200 para a maratona (42 K). Para as distâncias menores, 10K e 5 K, ainda tem bastante, mas é bom não vacilar. Costumam participar mais de 30 mil pessoas.

20ª Maratona do Rio foi realizada em 19 de junho de 2022 Foto: Estadão

A maratona e os 10 K serão no domingo; e a meia e os 5k no sábado, o que melhora bem o fluxo de corredores. A largada (às 5h) e a chegada da maratona será no Aterro do Flamengo, vão até São Conrado e voltam. Programe-se para chegar dia 8 de junho, na quinta, ou até antes, para conferir todas as atrações da expo, vale muito a pena. A medalha tá linda e a camiseta é da adidas, patrocinador da prova, que é realizada desde 1979. A Maratona do Rio é uma produção da Spiridon e da Dream Factory. Já fiz duas vezes a meia, duas os 10k, e duas o 5k. Adoro essa prova. A energia é singular, você encontra muita gente bacana e correr no Rio sempre é um privilégio, a paisagem empurra. Fora que a largada é cedinho e a Expo, bombada.

Medalha e camiseta da 21ª Maratona do Rio Foto: Estadão

Como é realizada no inverno, costuma ter temperaturas amenas. No ano passado foi debaixo de chuva. Clique aqui para acessar o site para se inscrever no último lote da 21ª Maratona do Rio. A organização avisa que, por ser o último lote, não há todos os tamanhos de camisa nem todos os horários para a retirada de kit disponíveis.