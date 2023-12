Maratonistas da Etiópia, Tanzânia e Quênia vão competir na Volta da Pampulha

Neste domingo, 10 de dezembro, a disputa pelo pódio da 24ª Volta da Internacional da Pampulha, em Belo Horizonte, promete ser intensa. No masculino o Brasil não vence desde 2019, e será representado Ederson Vilela (campeão em 2019), Giovani dos Santos (hexacampeão), Fábio Jesus Correia (melhor brasileiro na São Silvestre do ano passado). E no feminino, sem vitória desde 2014, por Amanda de Oliveira (2ª na Pampulha de 22) e Larissa Quintão (3ª na Pampulha 2022). Da elite africana, confirmaram a presença atletas da Etiópia, Tanzânia e Quênia. A largada será às 6h30, ao lado da arena do Mineirão, e a prova terá transmissão ao vivo pela TV Brasil e pelo canal da Yescom, no YouTube.

Foto: Yescom

No masculino, são o tanzaniano Decta Teziforce Bonephance (3º na Dez Milhas Garoto, 2023) e o etíope Debela Giduma Negewi (2º na Maratona de Chicago, 2019). Já entre as mulheres, as atrações internacionais são três quenianas, que chegam com títulos conquistados nesta temporada no Brasil. São elas, Viola Kosgei (campeã da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro), Scholastica Jepkemboi (campeã da 32ª Dez Milhas Garoto) e Faridah Jepchirchir Chelanga (campeã na Maratona Internacional de Curitiba).

No time da elite brasileira também estão Sávio de Paula (vice na Volta Internacional da Pampulha 2022); Robson de Lima, Edmilson dos Reis Santana,Viviane Amorim (5ª na Pampulha 2022), Kleidiane Barbosa (vice nos 21 km da Maratona de Curitiba 2023); Jéssica Soares (3ª na Maratona de Curitiba 2023); e Adriana Domingos da Silva (5ª na Meia Maratona Internacional de São Paulo 2023).

Incluída na relação de maiores provas de rua do país, a Volta Internacional da Pampulha é conhecida, ao longo de sua história de mais de duas décadas, por ter alto nível técnico, disputas acirradas e muita animação. Isso é fruto da presença de grandes nomes da modalidade no Brasil e forças do exterior brigando pelo topo do pódio na Elite e por inúmeros amadores que garantem a diversão e o bom astral do evento. Ela também funciona como termômetro para a São Silvestre, pois possibilita avaliar alguns atletas que estarão na briga por ruas e avenidas paulistas.

RETIRADA DO KIT

Foto: Yescom

A entrega do kit da 24ª Volta Internacional da Pampulha começará na quinta-feira, dia 7, na Expo Atleta no Power Shopping Center Minas. A programação é a seguinte: nos dias 7 e 8 de dezembro, das 10h30 às 20h30, e no dia 9 de dezembro, das 10h30 às 17h30. A organização pede que as pessoas de Belo Horizonte e região retirem seus kits, preferencialmente, nos dias 7 e 8, deixando o dia 9 para corredores de outros estados. Dessa forma, proporcionando maior fluidez.

Não haverá entrega de kit no dia do evento e nem após o mesmo. Detalhes sobre a documentação necessária e para a retirada por terceiros estão disponíveis no site oficial, www.voltadapampulha.com.br.

Resultados da 23ª Volta Internacional da Pampulha

Masculino

1. Moses Kibet (Uganda), 54min53seg

2. Savio de Paula Silva (Brasil), 57min01seg

3. Vestus Cheboi (Quênia), 58min52

4. Ederson Pereira (Brasil), 59min46seg

5. Giovani dos Santos (Brasil), 1h00min13seg

Feminino

1. Viviam Kiplagati(Quênia), 1h06min48s

2. Amanda de Oliveira (Brasil), 1h07min40seg

3. Larissa Quintão (Brasil), 1h08min02seg

4. Marlei Willers (Brasil), 1h09min29seg

5. Viviane Amorim (Brasil), 1h13min51seg

Campeões da Volta da Pampulha

2022 - Moses Kibet (UGA), 54min53/Vivian Kiplagati (QUE), 1h06min48

2021 - Bernard Chumba (QUE), 59min01seg/Vivian Kiplagati (QUE), 1h06min38seg

2019 - Ederson Vilela Pereira (BRA), 56min19s/Janet Masai (QUE), 1h05min10s

2018 - Nicolas Kosgei (QUE), 55min08seg/Sharon Arusho (QUE), 1h05min11seg

2017 - Giovani dos Santos (BRA), 54min55seg/Leah Jerotich (QUE), 1h02min42seg

2016 - Giovani dos Santos (BRA), 52min55seg/ Angelina Tsere/(TAN), 1h02min04seg

2015 - Giovani dos Santos (BRA), 52min32seg/Natalia Sulle (TZA), 1h03min55seg

2014 - Giovani dos Santos (BRA), 53min51seg/Joziane Cardoso (BRA), 1h02min42seg

2013 - Giovani dos Santos (BRA), 53min15seg/Maurine Kipchumba (QUE),1h01min27seg

2012 - Giovani dos Santos (BRA), 57min04s/Maurine Kipchumba (QUE), 1h07min08s

2011 - Barnabas Kiplagat(QUE), 53m09s /Nancy Kipron(QUE), 1h02m41seg

2010 - Barnabas Kiplagat(QUE), 54min08s/ Bornes Kitur(QUE), 1h05min12seg

2009 - Nicholas Koech(QUE), 52min48s/Paskalia Chepkorir (QUE), 1h00min39s (recorde)

2008 - Nicholas Koech (QUE), 53min05s/ Nancy Kipron (QUE), 1h02min23s

2007 - Franck Caldeira (BRA), 53min13s/ Nancy Kipron (QUE), 1h02min41s

2006 - Franck Caldeira (BRA), 53min52/Lucélia Peres (BRA), 1h02min14

2005 - Lawrence Kiprotich (QUE), 52min23s (recorde)/ Lucélia Peres (BRA), 1h00min57s

2004 - Lawrence Kiprotich (QUE), 53min53s/ Lucélia Peres (BRA), 1h03min14s

2003 - Franck Caldeira (BRA), 52min49s/ Salina Kosgei (QUE), 1h02min20s

2002 - Vanderlei Cordeiro (BRA), 53min10s/ Márcia Narloch (BRA), 1h02min28s

2001 - David Cheruyiot (QUE), 53min07s/ Zeferina Baldaia (BRA), 1h02min12s

2000 - David Cheruyiot (QUE), 53min13s/ Cleuza Maria Irineu (BRA), 1h01min48s

1999 - Vanderlei Cordeiro (BRA), 52min30s/ Cleuza Maria Irineu (BRA), 1h02min05s