Maratonistas e Ultramaratonistas se consideram mais felizes com a saúde, aponta pesquisa

Que a corrida proporciona diversos benefícios para nossa saúde física e mental não é nenhuma novidade. O que muitos não imaginam é que entre os seus participantes, os maratonistas e ultramaratonistas são os que se consideram mais felizes e saudáveis. Essas informações foram indicadas na mais recente pesquisa "Esporte e Felicidade" desenvolvida pela plataforma Ticket Sports, em parceria com a Netshoes.

"Uma das grandes descobertas da pesquisa é sobre como os eventos esportivos são momentos memoráreis e inesquecíveis. Se emocionar é o gatilho, até ficar tenso faz parte disso. É quase uma experiência espiritual, que renova fé em si mesmo", afirma Daniel Krutman, CEO do Ticket Sports.

Corridas curtas, corridas médias, meia maratona (21km), maratona (42km), caminhada, ciclismo, mountain bike, corrida em trilhas, triathlon, ultramaratona e travessia foram as modalidades analisadas neste recorte, que contou com mais de 9 mil respostas. Dos atletas que participaram da pesquisa, os ultramaratonistas e maratonistas chamaram atenção quando aparece a relação entre felicidade e saúde. Deles, 81,5% e 61,6% se consideram "muito felizes" em relação à saúde conquistada com a prática do esporte. Na outra ponta, apenas 25,6% dos adeptos das caminhadas deram o mesmo retorno. Entre os entrevistados, 97,2% acreditam que o esporte tem um papel importante para a felicidade, além de promover saúde física e mental, e melhorar a autoestima. Além desse dado, a pesquisa mostra que, na visão dos participantes, corpo e mente caminham lado a lado.

Para o diretor de marketing da Netshoes, Rafael Montalvão, os resultados mostram que há mais consciência sobre como a prática de exercícios físicos é fundamental para a saúde - tanto física quanto mental. "Fico bastante feliz, pois na Netshoes trabalhamos com o objetivo de fazer as pessoas se identificarem com alguma atividade física e perceber o quanto ela pode ser prazerosa e benéfica. Não é apenas sobre ter um corpo saudável, é também sobre elevar a qualidade de vida, incluindo a felicidade".

Com apoio da Netshoes, que colaborou na construção da base do recorte, das perguntas, ideias e investigação profunda sobre o tema, o estudo contou com 9.007 respostas coletadas por todo o país durante o mês de agosto. A parceria entre as marcas fez com que o recorte fosse ainda mais amplo e os investimentos em comunicação proporcionaram uma força maior para campanha. Os tópicos levantados foram de perfil demográfico e de comportamento dos esportistas.

DESTAQUES:

Felicidade - quando foram questionados sobre "o momento em que são felizes", 60,8% responderam que na maior parte do tempo, enquanto 16,9% acreditam que sempre estão felizes.

Locais da felicidade - entre os locais que os entrevistados se consideram felizes, 38,5% destacaram o trabalho, 47,6% as relações interpessoais e 46,2% a saúde.

Modalidade - segundo os dados, a modalidade que mais proporciona felicidade para os atletas é a corrida, e 81,5% consideram a ultramaratona como a mais prazerosa.

Papel do Esporte - sobre o papel do esporte para a felicidade, 97,2% concluíram que ele tem uma enorme importância na propagação desse sentimento em nossas vidas.

Benefícios - 68,8% acreditam que o esporte promove bem-estar e benefícios para saúde física, enquanto 64% destacaram os pontos positivos para saúde mental e autoestima.

Saúde mental - 98,5% consideram que o esporte tem um papel fundamental na nossa saúde mental.

Eventos esportivos - na visão dos participantes, os eventos esportivos deixam as pessoas mais felizes. 51,2% ficam felizes antes das provas, enquanto a superação pessoal é o principal motivo pela felicidade dos atletas.

Marcas no evento - Para 57% dos entrevistados, a presença de grandes marcas envolvidas em eventos esportivos é sim um fator de felicidade. De acordo com a pesquisa, elas proporcionam momentos únicos e de emoção.

