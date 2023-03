Marcha das Minas acontecerá em São Paulo em 12 de março

O que fazer para mais mulheres se exercitarem? Este foi o desafio que o Strava, principal plataforma para atletas e a maior comunidade esportiva do mundo, se impôs para este mês de março, marcado pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8. Segundo dados, mesmo com 91% das mulheres de 25 a 39 anos dizendo que fazer exercício é tão importante para a saúde mental quanto para a física, na prática isso não ocorre. São os homens que praticam mais exercício. Há que se levar em conta os fatores externos - como obrigações sociais e o assédio nas ruas - para que as mulheres dediquem menos tempo à prática esportiva. Segundo dados colhidos semanalmente pela plataforma, as mulheres brasileiras são 14% menos ativas que os homens. Por outro lado, elas fazem mais caminhadas (55%) do que eles.

Fonte Strava/ Foto: Strava

E para começar a mudar essa realidade, o Strava realizará a "Marcha das Minas" no dia 12 de março, no Parque Bruno Covas, em São Paulo. Nesse domingo de manhã, 100 convidadas, entre elas Carol Barcellos e Bruna Linzmeyer, se reunirão para caminhar cinco quilômetros e falar sobre a importância da atividade física na rotina diária.

"Nós percebemos que as mulheres acabam deixando a atividade física para cumprir seus afazeres domésticos ou sociais e isso precisa mudar. Nós queremos ressaltar para toda a comunidade que a caminhada também é um esporte e que é tão importante quanto os outros. Com a "Marcha das Minas", nós queremos mostrar que é possível tirar uma hora do seu dia para uma caminhada e que isso trará benefícios enormes para a saúde", diz Rosana Fortes, country manager do Strava.

E tem também desafio global. Começou na quinta, 2 de março, o desafio Hot Girl Walk(TM) no Strava. Os usuários da marca irão se unir à trend de Mia Lind, que ficou famosa no TikTok, e caminhar 6,4 km até o final do mês. Para cada pessoa que concluir o desafio no app , o Strava doará US$ 4 ao GRLS, uma iniciativa da Women Win que, junto com seus parceiros de implementação, impactou a vida de mais de 4 milhões de adolescentes e mulheres jovens em mais de 100 países. Por meio de esportes e brincadeiras, o GRLS ajuda a desenvolver habilidades de liderança e capacita as meninas a saberem exigir e exercer mais eficazmente seus direitos.

A ação dá continuação à campanha "Strive for More", que teve seu início no Tour de France Femme avec Zwift. Neste novo movimento, a marca convoca atletas, fãs e organizações para a busca por mais oportunidades e equidade nos esportes femininos. O Strava também firmou um compromisso de US$ 1 milhão, a ser investido nos próximos três anos, para que mais mulheres cheguem à linha de largada ou que, pelo menos, se dediquem a uma rotina de exercícios.