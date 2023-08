Marlei Willers e Vagner Noronha sagram-se bicampeões da Maratona Fila

A 2ª edição da Maratona Fila, realizada neste domingo, 27 de agosto, teve um sabor diferente. Apesar do frio e da garoa, com temperatura de 9º C e sensação térmica de 7º C, - dia mais frio do ano na capital paulista - foi uma manhã de conquista de bicampeonato duplo. Vagner Noronha cruzou a linha de chegada dos 42 KM com o tempo de 2h21'08, e Marlei Willers, com o tempo de 2h48'26. Ambos calçando o 1º Super Tênis da Fila - o Racer Carbon 2.

Foto: FILA

"O Carbon 2 é, para mim, um tênis completo, que tem um ótimo retorno de energia. Ele está com a estabilidade muito boa e também é um tênis super respirável, o que ajuda bastante a gente a ter um bom desempenho na corrida. Ontem estava frio e eu prefiro correr no calor, por isso o ritmo ficou um pouco travado no início. Consegui destravar na última volta. Fiquei muito feliz com a vitória. Ser bicampeão dessa prova era algo que eu almejava e conseguir esse feito me deixou muito feliz", conta Vagner, que começou a correr quando era manobrista de um restaurante próximo ao Parque Villa Lobos, um dos clientes o incentivou a começar a correr. Por causa desse início mais lento na maratona, Vagner finalizou a prova 1 minuto e 4 segundos mais lento do que na primeira edição, que teve um sol de rachar. Foram quatro voltas em um circuito dentro da Cidade Universitária, com largada e chegada na pista de atletismo do CEPUSP.

Foto: FILA

Já Marlei, que nasceu no Paraná e mora no Rio Grande do Sul, gosta de correr no frio. "O evento vem a cada ano surpreendendo. Ano passado, o clima estava bem mais quente... eu, particularmente, gosto muito do frio, então esse ano o clima me proporcionou bastante, as temperaturas mais baixas com certeza facilitam meu rendimento. E a organização foi impecável. O percurso, hidratação, os kits, são pequenos detalhes que a marca vai ajustando na prova que vai atraindo cada vez mais os atletas, despertando ainda mais o interesse para participar da próxima edição." Mesmo acostumada com o frio, ela foi dois minutos mais lenta este ano. Por outro lado, ficou nesta edição dez minutos à frente da segunda colocada!

Quanto ao Super Tênis, a atleta já havia vencido a Maratona de Porto Alegre com o protótipo dele nos pés, e é só elogios. "O Racer Carbon 2 está tecnologicamente muito eficaz, como atleta percebo essa performance e tudo o que foi projetado para ele ser um super tênis nos nossos resultados. O modelo é extremamente confortável, com uma propulsão muito maior do que o anterior, e essa melhora na tecnologia traz todo um conforto e segurança para nós atletas. Atleta de alta performance tendo um super tênis no pé, tem um super desempenho. Foi o que aconteceu comigo neste domingo! Tenho o privilégio de estar usando o Racer Carbon 2 pela segunda vez em uma prova e me tornei campeã nas duas provas com ele. Então ele é realmente um Super Tênis!"

Reconhecendo o esforço, a atitude change the game e a dedicação dos vencedores, os cinco primeiros classificados na categoria Elite, tanto do ranking feminino quanto do masculino, receberam prêmios em dinheiro: R$9.000 para o 1º lugar, R$5.000 para o 2º, R$3.000 para o 3º, R$2.000 para o 4º lugar e R$1.000 para o 5º colocado.

Promovido em parceria com a Beta Sports, o evento aberto ao público foi na Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista, tradicional ponto de treinos e encontro de profissionais e grandes assessorias. Entre as várias ações criadas, os participantes também puderam realizar a gravação de medalhas, participar do desafio Strava dentro do percurso e ganhar uma camiseta customizada pela marca, exclusiva para os atletas que conquistarem o pódio em alguma das categorias. Nesta edição, outra importante novidade foi o stand de vendas FILA (com 75 m²) montado para atender todo o público e vender os principais produtos da linha Running da marca. A prova teve patrocínio da Vick e Sallve, parceiras da Michelob, café zinn e Probiótica, e o apoio da Mais Pura, Instituto Olimpo, Strava, Dobro e Caffeine Army.

Foto; FILA

Pódio

Feminino 1º Marlei Willers - 2:48:26 2º Solange Mariano - 2:58:42 3º Grazielle Pedroso - 3:03:02 4º Adriana Domingos Da Silca - 3:06:13 5º Conceição de Maria Carvalho Oliveira- 3:17:42

Masculino 1º Vagner Noronha - 2:21:08 2º Laurindo Nunes - 2:23:08 3º Gabriel Da Silva Klein -2:29:08 4º Vitor Dos Santos - 2:31:26 5º Everton Barbosa Da Silva - 2:31:36