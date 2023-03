Esporte combina com música, e muito, nos EUA isso é frequente nas finais da NFL. Aqui no futebol rola um pouco, em versões bem mais tímidas. Nas corrida, só muito raramente, mas quando tem é um sucesso. E na próxima Meia Maratona de Balneário Camboriú terá show com Vitor Kley. A prova está confirmada para 16 de abril. As inscrições já estão no 3º lote.

Meia de Camburiú/ Foto: Vem Correr

Além dos 21km, o evento engloba corridas de 5 km e 10 km , que serão na véspera - 15 de abril, nas areias da Praia Central de Balneário Camboriú (SC). Já a desafiadora meia maratona, terá percurso em asfalto que incluiu a Estrada da Rainha. E depois dos 21 km, atletas e público vão se divertir com o inédito show de Vitor Kley, será a estreia do cantor em eventos esportivos.

Vitor Kley/ Foto: Vem Correr

"Dessa forma, a Meia Maratona de Balneário Camboriú reforça sua posição de unir música, arte e corrida em sintonia perfeita e, assim, criar uma atmosfera única. Além disso, nesta edição também vai fortalecer seu caráter competitivo a partir da premiação dos atletas mais rápidos nos 21 km. Um mix que faz deste evento ainda mais desejado por atletas de Santa Catarina e outros estados do Brasil", afirma Mariana Neves, coordenadora de eventos da Corre Brasil, empresa organizadora da Meia Maratona Internacional de Balneário Camboriú.

Somado ao show com Vitor Kley após a prova, outra grande atração dos 21 km neste ano é a premiação em dinheiro. Além de troféus, que incluem também categorias por faixa etária, o evento vai distribuir R$ 7,2 mil aos cinco primeiros colocados na classificação geral da meia maratona masculina e feminina. E há combo para aqueles que quiserem correr 10k no sábado e 21km, no domingo. O valor da inscrição é entre R$ 89 e R$ 249. Para se increver, clique aqui