Meia Maratona Internacional de Guarulhos confirmada para 30 de julho

A 2ª edição da Meia Maratona Internacional de Guarulhos está confirmada para 30 de julho. Meia maratona corresponde a 21km. A largada e chegada vão ser no mesmo local, a Avenida Paulo Faccini, s/nº, em frente ao Bosque Maia. Também farão parte da programação oficial as provas participativas de 5 e 10 km. O atleta brasileiro Giovani dos Santos foi o campeão da primeira edição. As inscrições continuam abertas no site da Yescom, organizador da prova.

Foto: Yescom

A programação de largada será a seguinte: Meia Maratona - 6h25, Cadeirantes; 6h30, Elite masculino e feminino; 6h35, Pelotão Premium, Atletas com Deficiência, Pelotão Geral; 10k - 6h41, Pelotão Geral; 5k - 6h43, Pelotão Geral. Vale ressaltar que os horários citados poderão variar entre 5 e 10 minutos a mais ou a menos.

A entrega do Kit de participação da 2ª MEIA MARATONA INTL DE GUARULHOS será realizada no Internacional Shopping em Guarulhos e no Top Center Shopping, em São Paulo. Atletas que optaram por retirar no Internacional Shopping - Rua Engenheiro Camilo Olivetti, 295 - Vila Itapegica, Guarulhos, a programação é a seguinte: dia 29 de julho, das 10h0 às 19h30, no Piso Térreo, em frente à loja Mariza. Atletas que optaram por retirar em São Paulo zona sul/oeste: dia 29 de julho, das 10h às 19h30, no Top Center Shopping - Av. Paulista, 854 - Bela Vista - São Paulo no Piso Paulista ao lado da loja Bauducco. É importante ressaltar que o inscrito deverá comparecer para retirar o seu Kit no local que selecionou durante o seu processo de inscrição.

No ano passado, deu Brasil na Meia Maratona Internacional de Guarulhos. O mineiro Giovani dos Santos, em uma disputa emocionante com o tanzaniano Saidi Makula, conquistou o topo do pódio da Elite Masculino com o tempo de 1h06min27 e apenas 1 segundo de vantagem para o adversário, que fechou a prova com 1h06min28. O terceiro lugar ficou com o baiano Geílson Conceição, no tempo de 1h07min29. No feminino, a queniana Janet Masai imprimiu um ritmo forte e conquistou o título marcando 1h15min50, quase quatro minutos à frente da mineira Jéssica Soares, 1h19min45. O terceiro lugar foi da paulista Andreia Hessel, com 1h21min11.

A prova oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação e lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam inscritos oficialmente ("pipocas"). Haverá controle de acesso e somente atletas com número de peito acessarão a área de largada.

A 2ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos é uma realização e organização da Yescom, com incentivo da Prefeitura de Guarulhos. O patrocínio de Smart Fit, Assaí, Drogaria São Paulo e Shopping Internacional, com patrocínio especial de 3 Corações. A Rádio oficial é a Rádio Transamérica. O gel repositor oficial é o Black Skull. O apoio é de Montevérgine, Dois Cunhados, Itambé, Movida, Bendita Cânfora, Espaço Laser, Amor, AMA e Mate Leão. A supervisão é da Federação Paulista de Atletismo.

Percurso - 21 k

Largada - Av. Paulo Faccini Em frente ao Bosque Maia próx R. Donato Ribeiro (em frente ao Campo)(F)

Avenida Salgado Filho

Avenida Paulo Faccini

Viaduto Cidade de Guarulhos (retorno)

Avenida Paulo Faccini

Avenida Antônio de Souza

Avenida Guarulhos

Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco

Avenida Aniello Pratici

Avenida Antonio de Souza

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves

Avenida Paulo Faccini

Chegada: Av. Paulo Faccini em frente ao Bosque Maia, próximo R. Donato Ribeiro (em frente ao Campo)(F)

Resultados 1ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos

Meia Maratona - Elite

Masculino

1. Giovani dos Santos (Brasil), 1h06min27

2. Saidi Makula (Tanzânia), 1h06min28

3. Geílson Conceição (Brasil), 1h07min29

4. Savio Silva (Brasil), 1h09min17

5. Victor Andrade (Brasil), 1h10min35

Feminino

1. Janet Masai (Quênia), 1h15min50

2. Jéssica Soares (Brasil), 1h19min45

3. Andrea Hessel (Brasil), 1h21min11

4. Viviane Amorim (Brasil), 1h23min49

5. Adriana Aparecida da Silva (Brasil), 1h25min27

10K

Masculino

1. Cícero da Silva, 36min55

Feminino

1. Angela Nobre, 45min43

5K

Masculino

1. Ronnie Lopes, 19min29

Feminino

1. Laura Amato, 23min54