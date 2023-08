Mizuno apresenta a 27ª edição do tênis de corrida de rua Wave Rider

Quando comecei a correr, era preciso importar um bom tênis de corrida, depois chegaram várias marcas ao país, e no começo deste século a Mizuno, fabricante japonês fundado há 117 anos, nadava de braçada por aqui. Todo corredor de rua queria correr com o Wave Rider, que é um modelo pau pra toda obra. Até hoje ele é o modelo mais vendido da Mizuno e acaba de ganhar sua 27ª edição, agora 5 gramas mais leve. Pode parecer pouco, mas para quem corre rápido faz diferença. A 26ª edição pesava 285g. O design está mais arrojado, adoro esse adjetivo, inspirado na força das ondas do mar. Já disponível em oito cores no site oficial por R$ 999,99.

Foto: Mizuno Wave Rider 27

O meio ambiente também pesou na hora da construção do tênis, mais da metade do cabedal - feita em malha respirável - é com material reciclado. A entressola possui alto amortecimento, estabilidade e retorno de energia, devido a utilização das tecnologias Mizuno Enerzy e Mizuno Wave. Ou seja, se seu ortopedista indicar um calçado esportivo com bom amortecimento, esta é uma opção boa.

Foto: Mizuno Wave Rider 27

Outra inovação está também no cabedal (parte superior do tênis) da atualização da versão SSW (Smooth Stretch Woven). Nessa opção está 20g mais leve do que a da edição anterior e tem como diferença um tecido elástico e respirável, tornando o ajuste do seu pé mais seguro, confortável e macio. A edição anterior pesava 300g e está agora com 280g, mesmo peso Wave Rider normal novo.

MIZUNO WAVE RIDER 27 e SSW

Peso: 280g

Drop: 12mm

Grade: do 34 ao 44

Preço sugerido: R$ 999,99