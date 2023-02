Mizuno inaugura novo Centro de Desenvolvimento e Pesquisa

A régua de qualidade dos produtos esportivos está subindo cada vez mais, com as principais marcas investindo forte em pesquisa e desenvolvimento. A Mizuno, por exemplo, acaba de anunciar um investimento de cerca de e 5 bilhões de ienes (R$ 200 milhões) para erguer um novo Centro de Desenvolvimento e Pesquisa, que demorou três anos para ser construído e começou a operar no final do ano passado, em Osaka, no Japão. O novo espaço, batizado de Mizuno Engine, é uma instalação de 6.500m², que oferece diversos espaços, desde salas para costura, pintura, oficina 3D, testes, inclusive ambientais, de impacto, até ginásio com grama sintética e pista de atletismo.

Mizuno Engine. Foto: Mizuno

No Mizuno Engine, a Mizuno conseguirá desenvolver uma ampla variedade de produtos como calçados, roupas e equipamentos esportivos simultaneamente em uma única instalação. Será possível também integrar tecnologias, e isso deve tornar os processos mais fáceis. O ciclo de tentativa e erro, como prototipagem e verificação de amostras, será executado em um tempo mais curto, aumentando a velocidade do processo de desenvolvimento. Em breve os lançamentos devem surpreender.

O nome do centro é uma combinação dos dois significados: "engine" em japonês, que simboliza o poder da direção, e "teamwork" trabalho em equipe. O espaço também transmite a ideia de ser um lugar colaborativo onde a inovação é gerada por meio do trabalho em equipe, que é considerado uma verdadeira mola propulsora do crescimento da empresa, reforçando assim o desenvolvimento de produtos técnicos e de alta qualidade com a filosofia Mizuno.

Por meio dessa nova instalação, a Mizuno visa criar inovações que colaborem na resolução de problemas sociais graças ao poder do esporte. A empresa pretende acelerar a cocriação com parceiros que compartilham a "Visão Mizuno Mirai" (um futuro no qual todas as pessoas possam desfrutar de um estilo de vida mais saudável através da prática do esporte). A marca também assinou recentemente um contrato com a Scrum Ventures, que opera um fundo de empresas startups. Consequentemente, esse centro terá o desafio de aumentar o número de desenvolvimentos, "seed" (sementes), e criar novos produtos e serviços combinando o know-how e as principais tecnologias que a Mizuno cultivou até hoje com a expertise e tecnologia das startups.