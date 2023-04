Mizuno investe em linha Trail Running

Recentes pesquisas indicaram, que com a pandemia, mais corredores descobriram as corridas de trilhas, e se apaixonaram por elas. De olho nesse movimento, a gigante Mizuno acaba de lançar no Brasil quatro novos calçados para trail running: São eles Wave Mujin 9 (R$ 999,99), Wave Daichi 7 (R$ 899,99), Wave Daichi 7 GTX (R$ 1.099 ,99) e Wave Ibuki 4 (R$ 749,99 ).

Foto: Mizuno

"Trazer essa coleção para o Brasil significa dar um passo à frente em um dos nossos objetivos estratégicos, que consiste em tornar a Mizuno uma marca multi-categoria no mercado nacional. Entendemos que o Trail Running faz parte da categoria de corrida, e ele exige alguns cuidados a mais nas características técnicas, proteção e durabilidade pelo nível de dificuldade dos terrenos que os produtos serão expostos. Os quatro modelos contêm as preocupações de segurança ao consumidor, nível de tecnologia e sensação de corrida Mizuno, que mantém os pés mais firmes no cabedal, ótimo índice de amortecimento e o equilíbrio ideal entre maciez e estabilidade. Além disso, por este esporte ser praticado mais em meio a natureza do que no asfalto, estamos direcionando rapidamente que os materiais dos produtos sejam mais sustentáveis. Todos os quatro modelos tem mais de 90% do forro do cabedal e material dos atacadores feitos de materiais reciclados e em breve veremos grandes alterações nas construções dos mesmos seguindo este direcional", comenta o gerente de marketing da Mizuno, Daniel Sarraf.

Wave Mujin 9/ Foto: Mizuno

O Wave Mujin 9 é considerado o tênis mais técnico entre eles, sendo a escolha ideal para longas distâncias, terrenos mais duros e trilhas desafiadoras, onde são necessários maior proteção, segurança e cravos que garantem o máximo de tração. Sua entressola é construída a partir da tecnologia Mizuno Wave, que garante um melhor nível de amortecimento e estabilidade com duas peças de espuma e uma delas possui a tecnologia Mizuno Enerzy, aumentando o nível de maciez e retorno de energia. Uma peça leve de TPU nas partes laterais que aumenta o nível de firmeza e estabilidade dos pés. A borracha do solado é feita em parceria com a Michelin garantindo assim mais durabilidade e aderência.

Wave Daichi 7/ Foto: Mizuno

O Wave Daichi 7 é um modelo versátil para diversos tipos de terreno, é o tênis ideal para quem quer ter apenas um modelo da categoria e, assim como outros tênis da Mizuno, conta com um equilíbrio ideal entre amortecimento e estabilidade, com o cabedal feito para abraçar o seu pé e deixá-lo firme durante toda a corrida. A borracha do solado é feita em parceria com a Michelin garantindo assim mais durabilidade e aderência.

Continua após a publicidade

Wave Daichi 7 GTX/ Foto: Mizuno

O Wave Daichi 7 GTX, uma versão que conta com as mesmas características técnicas, porém com um grande diferencial, a tecnologia Gore-Tex, que capacita a impermeabilidade do tênis.

Wave Ibuki 4/ Foto: Mizuno

Para quem quer iniciar no Trail Running ou está em busca de um tênis prático para os treinos do dia a dia, o Wave Ibuki 4 é a escolha certa. Ele foi projetado para terrenos mais batidos e planos, sua entressola possui cravos menores para um maior conforto durante a corrida. A tecnologia Mizuno Wave, aplicada na parte de trás do solado, combinada com a tecnologia Mizuno Enerzy, garante uma corrida com amortecimento, estabilidade e maciez a cada pisada. O cabedal abraça os pés aumentando o nível de firmeza para você ter uma corrida mais segura. Os modelos estão à venda no e-commerce oficial da marca.

MIZUNO WAVE MUJIN 9

Peso: 340g no tamanho 40 masculino

Continua após a publicidade

Drop: 10mm

Grade: do 34 ao 44

Preço sugerido: R$ 999,99

MIZUNO WAVE DAICHI 7

Peso: 305g no tamanho 40 masculino

Drop: 8mm

Continua após a publicidade

Grade: do 34 ao 44

Preço sugerido: R$ 899,99

MIZUNO WAVE DAICHI 7 GTX

Peso: 305g no tamanho 40 masculino

Drop: 8mm

Grade: do 34 ao 44

Continua após a publicidade

Preço sugerido: R$ 1.099 ,99

MIZUNO WAVE IBUKI 4

Peso: 300g no tamanho 40 masculino

Drop: 8mm

Grade: do 34 ao 44

Preço sugerido: R$ 749,99