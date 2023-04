Mizuno lança o Kakizome Pack: 3 tênis para corrida de rua

Demorou um pouco, mas a Mizuno deu o ar da graça em grande estilo. Na noite desta quinta-feira, 27 de abril, a marca desafiou um grupo de corredores a bater seu recorde pessoal dos 3 km, dando sete voltas e meia na pista de atletismo da USP, calçando um dos três novos modelos para corrida de rua, que compõem o Kakizome Pack: Wave Rebellion Pro, Wave Rebellion Flash e Wave Rebellion Sonic. O evento foi batizado de RP Day, com aferição da Federação Paulista de Atletismo e direito a certificado. E a galera se esforçou mesmo, com médias de tempo na casa dos 9 minutos! O que é um tempaço para corredores amadores.

Foto: Mizuno

Mas o que significa o nome Kakizome? É uma tradicional cerimônia de ano-novo, na qual os participantes escrevem suas resoluções. O design do pack, em preto e branco, é inspirado nos símbolos japoneses (kanji) para a palavra recorde pessoal, motivando os corredores a evoluírem no esporte. O pack está à venda no e-commerce oficial da marca.

Vamos aos lançamentos:

Wave Rebellion Pro/ Foto: Mizuno

Wave Rebellion Pro (R$ 1.999,99) -super tênis de placa de carbono. Tem como principal diferencial a tecnologia Smooth Speed Assist, geometria revolucionária de solado inspirado nas spikes e aprimorada para as corridas de rua, para proporcionar menor fadiga muscular em longas distâncias com máxima velocidade, pois auxilia o corredor a ter uma pisada do meio pé e antepé de uma maneira mais natural. Não é um modelo para quem está começando. Conta com a tecnologia Mizuno Wave em forma de placa de carbono infusionada, proporcionando uma corrida mais veloz, com ótimo nível de amortecimento sem sacrificar a estabilidade, características dos tênis de performance da marca.

Peso: 220g no tamanho 41 masculino e 190g no tamanho 37 feminino.

Drop: 4.5mm

Grade: do 34 ao 44

Wave Rebellion Flash/ Foto: Mizuno

Wave Rebellion Flash (R$ 1.299,99) - tênis com fibra de vidro dentro da entressola, indicado para treinos de velocidade e provas rápidas de curta distância, conta com amortecimento, firmeza e retorno de energia com a tecnologia Mizuno Enerzy Lite combinada com a tecnologia Mizuno Enerzy e a Placa Wave infusionada em fibra de vidro aumenta o nível de responsividade, dispersando o impacto para as extremidades da entressola garantindo maior estabilidade. Tecnologia aplicada na parte superior da entressola garante maior retorno de energia e leveza. A Mizuno Enerzy está na parte inferior da entressola na região do calcanhar aumenta a sensação de maciez e amortecimento. O modelo conta com a tecnologia G3 resina aplicada com um design especial para proporcionar máxima tração em toda a extensão do solado. Cabedal em engineered Air Mesh, com reforços internos, combina um tecido respirável e firmeza para os treinos de velocidade.

Peso: 230g no tamanho 41 masculino e 200g no tamanho 37 feminino.

Drop: 8mm

Grade: do 34 ao 44

Wave Rebellion Sonic/ Foto: Mizuno

Wave Rebellion Sonic (R$ 999,99) - para todos os níveis de corredores que procuram um tênis para a introdução nos treinos de velocidade ou para aqueles corredores que adoram sentir o pé mais próximo ao solo com uma sensação de propulsão e firmeza. Ele conta com placa Wave em TPU proporcionando uma sensação confortável de propulsão com maior estabilidade para as laterais. A tecnologia Mizuno Enerzy proporciona maior amortecimento e maciez. O modelo conta com o monofilamento Air Mesh, um tecido feito para maior respirabilidade e leveza, ao mesmo tempo que as fitas internas garantem maior firmeza aos pés. O solado conta com o composto X10, uma mistura de borracha e carbono para maior dar maior durabilidade.

Peso: 260g no tamanho 41 masculino e 220g no tamanho 37 feminino.

Drop: 8mm

Grade: do 34 ao 44

