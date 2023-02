Natureza Sonora: yoga e atividade física com música no Sesc Interlagos

O projeto Natureza Sonora, do músico e jornalista Roger Marza, será um dos componentes do Sesc Verão, nos domingos 5 e 12 de fevereiro, sempre às 11h, com entrada gratuita. No primeiro domingo, será realizada aula de Yoga com Música, conduzida pelo músico, terapeuta e professor de Yoga Daniel Braga Lima; e no seguinte, Práticas Corporais com Música, com Vanessa Almeida, educadora física. Ambas aulas vão ser no Deck do Lago do Sesc Interlagos. As atividades fazem parte do Sesc Verão 2023. Nas atividades, Marza fará improvisações livres com sons de pássaros, cigarras, baleias, sons de ondas do mar e de rio, paisagens sonoras que estão presentes em seus álbuns Alma da Terra (2021), Maritacas Flow (2021), single Praia do Sancho (2022), EP Vento do Cerrado (2022) e álbum Chuva de Oceano (2022).

Nos próximos domingos, o saxofonista Roger Marza tocará nas atividades corporais do Sesc Verão 2023 Foto: Estadão

As paisagens sonoras da natureza foram gravadas pelo cientista Raul Rio Ribeiro, coordenador da ONG Ocean Sound, pelo professor Linilson Padovese, coordenador do Laboratório de Acústica e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo (USP), pelo cineasta, músico e jornalista capixaba Sidemberg Rodrigues e pelo próprio Marza em passeios pelo Parque Villa-Lobos e Engenho Central, em Piracicaba. Esses sons, associados às melodias do sax alto do músico, produzem uma música relaxante, que tem sido apresentada em meditações e aulas de yoga em 2022 no Sesc Piracicaba, Sesc Thermas Presidente Prudente e Sesc Campinas.

No dia 5 de fevereiro, domingo, enquanto Marza improvisará aos sons da natureza, a aula de Yoga será conduzida pelo músico, terapeuta e professor de Yoga Daniel Braga Lima, coordenador do Instituto Damata, parceiro do projeto Natureza Sonora. Ao final da prática, Lima entoará mantras usando instrumentos musicais. Formado em musicoterapia, Lima concluiu em 2021 pós-graduação em Neurociência e Comportamento pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul com o tema "Darsana Yoga Online em Tempos de Pandemia", tese na qual ele aborda os benefícios da prática durante a pandemia em seu projeto Yoga Online. O professor de Yoga ministra aulas como voluntário para o Centro de Apoio ao Deficiente Visual (Cadevi) e, em agosto de 2020, ele e sua companheira Cristiane Zerbini, professora de yoga, também começaram a ministrar aulas de yoga para os voluntários do Posto Pinheiros do Centro de Valorização da Vida (CVV). Lima é ainda voluntário do Reintegra, ONG que busca reinserir moradores de rua na sociedade, além de também já ter sido atendente do CVV.

No dia 12 de fevereiro, domingo, Marza improvisará com paisagens sonoras durante a aula de Práticas Corporais ministrada por Vanessa Almeida, educadora física esportiva do Sesc Interlagos. Em suas aulas, Vanessa promove desde exercícios inspirados no Yoga, para promover a consciência corporal e o equilíbrio, como também técnicas de Pilates, com o objetivo de fortalecimento muscular. "Nesses exercícios, a ideia é buscar que os alunos entendam a relação entre corpo e mente para que fiquem focados no momento presente. Usamos sons para que eles prestem atenção em sutilizas que ficam perdidas em meio à correria do dia a dia. E o som também é usado para estimular a imaginação dos alunos", explica Vanessa, que tem ministrado aulas com a participação de músicos.

Serviço

Yoga com Música Natureza Sonora, com Daniel Braga Lima e Roger Marza

Domingo, 5 de fevereiro das 11h às 12h

Práticas Corporais com Música Natureza Sonora, com Vanessa Becrei de Almeida e Roger Marza

Domingo, 12 de fevereiro das 11h às 12h

Sesc Interlagos

Av. Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial, São Paulo