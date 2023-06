Nelly Jepchumba bate o recorde da Meia Maratona do Rio

A 21ª edição do festival Maratona do Rio, neste sábado, 10 de junho, teve dupla vitória queniana com quenianos Nelly Jepchumba e Geoffrey Yegon. E no caso de Nelly um triunfo com o recorde feminino de 1:11:46, marca que lhe rendeu, além da premiação de 10 mil reais dada aos vencedores da prova, um bônus de 5 mil reais.

A nova recordista, que liderou a prova de ponta a ponta, comentou a importância de escrever o nome na história do festival Maratona do Rio: "Quebrar o recorde aqui é maravilhoso. Foi uma prova dura, mas sempre me mantive motivada".

O feito de Nelly de ter liderado a prova do início ao fim se torna ainda mais relevante diante do fato de que todas as cinco primeiras colocadas superaram o antigo recorde da prova, que era da brasileira Amanda de Oliveira (1:18:29). Entre as melhores classificadas, o 2º lugar ficou com a brasileira Jenifer Nascimento, com 1:15:46: "Sabia que a prova seria fortíssima, pela presença das duas quenianas com marcas próximas às do recorde mundial. Seria difícil de acompanhar, principalmente no início, por isso fiz a prova no meu ritmo e estou muito feliz com o resultado. Há dois anos troquei de técnico, mudei a rotina de treinamento e está dando super certo. Estou conseguindo evoluir cada dia um pouquinho".

Geoffrey Yegon completou o trajeto que largou na Praia do Leblon e chegou no Aterro do Flamengo em 1:03:26, ficando mais de 2 minutos acima do recorde de 1:01:03 estabelecido em 2022 pelo brasileiro Daniel do Nascimento, que não concluiu a prova deste ano. Danielzinho quebrou no Km 6. Daniel Chaves quebrou no 10 Km. O melhor brasileiro foi Johnatas Cruz, que terminou na 2ª colocação com 1:03:28, apenas dois segundos após o vencedor: "Treinei muito para fazer uma boa prova. Esperava estar entre os primeiros e consegui atingir este objetivo. Do início ao fim mantive a média perto de 3 minutos por quilômetro. Após a metade da prova fiquei disputando com os atletas africanos, resisti até o final e cheguei em segundo colocado no geral, resultado que me deixa feliz".

Diego Ribas, ex-jogador de futebol com uma recente passagem repleta de glórias pelo Clube de Regatas do Flamengo, fez neste sua segunda maratona: "Correr os 21Km aqui na Maratona do Rio foi legal demais. Um desafio pessoal para mim, mas um desafio saudável. A cidade está incrível e uma atmosfera muito boa. Perdi até alguns minutos gravando vídeos porque ficará marcado".

O sábado do festival Maratona do Rio também contou com a Prova 5K, que terminou com as vitórias de André Albieri, com o tempo de 15:18, e Grazielle Zarri, com 17:10. Logo após cruzar a linha de chegada, ela não conseguiu conter a emoção e, às lágrimas, expressou sua alegria: "Minha primeira prova do ano e já sendo campeã. Estou voltando de lesão após 2 meses e sei como é o processo de preparação para chegar a uma competição. Vindo para a prova de táxi, já tinha sido dada a largada dos 21Km, eu fiquei muito emocionada em ver todo mundo correndo, cheguei até a chorar de soluçar. Eu amo isso e vivo disso. Todo mundo que vem para este evento tem a sua história e eu estou muito feliz de participar."

MEIA MARATONA DO RIO -FEMININO

NELLY JEPCHUMBA (QUÊNIA) - 01:11:46 JENIFER NASCIMENTO (BRASIL) - 01:15:46 VALDILENE DOS SANTOS SILVA (BRASIL) - 01:16:39 LARISSA MARCELLE MOREIRA QUINTÃO (BRASIL) - 01:16:40 SUZANE DE ARAUJO MARTINS (BRASIL) - 01:17:18MEIA MARATONA DO RIO - MASCULINO

GEOFFREY YEGON (QUÊNIA) - 1:03:26 JOHNATAS DE OLIVEIRA CRUZ (BRASIL) - 01:03:28 KENNETH KEMBOI (QUÊNIA) - 01:03:31 GUSTAVO BARROS DE SOUZA (BRASIL) - 01:05:31 GIOVANI DOS SANTOS (BRASIL) - 01:05:34PROVA 5K - FEMININO

GRAZIELLE ZARRI (BRASIL) - 17:10 REJANE ESTER BISPO DA SILVA (BRASIL) - 17:30 UHURU FIGUEIREDO ROCHA (BRASIL) - 18:47 VITORIA REZENDE AMARO GOMES (BRASIL) - 19:45 JAQUELINE FERNANDES (BRASIL) - 20:01PROVA 5K - MASCULINO

ANDRÉ ALBIERI (BRASIL) - 15:18 JOSUÉ PEDOCCHI DE ANDRADE (BRASIL) - 15:30 VITAL PESSOA DE MELO FILHO (BRASIL) - 15:33 HELINTON DA SILVA LOUREIRO (BRASIL) - 15:48 OJANIO DOS SANTOS (BRASIL) - 15:50