New Balance 15 KM retorna ao calendário paulistano

Tem novidade na área. New Balance, marca esportiva dos EUA, retorna a corrida de rua 15 KM São Paulo, agora em novo local. Será dia 12 de novembro na região do Pacaembu. O evento esportivo contemplará também uma distância menor: 7,5 KM. As inscrições acabam de abrir e são apenas 5 mil vagas.

Foto: New Balance

"A New Balance 15K São Paulo vai ao encontro da campanha global Run Your Way, que visa incentivar todas as pessoas a correrem dentro de seus próprios limites, e sem a obrigatoriedade de seguir estereótipos ou padrões. A New Balance tem como uma de suas filosofias estimular a prática da corrida de rua e fomentar esta atividade pelo mundo. Diante disso, a New Balance 15K São Paulo representa a materialização deste conceito, ao proporcionar mais esta oportunidade aos corredores", disse Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

A corrida faz parte da retomada das iniciativas dessa marca no segmento running no Brasil. Neste ano, a New Balance promoveu mudanças significativas na prova, com a escolha de um novo local e também o período de realização, agora no penúltimo mês do ano.

A base da New Balance 15K São Paulo será montada na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, onde ficarão os pórticos de largada e chegada para as duas distâncias. O percurso da prova de 7,5k, com largada às 7h, passará pelas avenidas Pacaembu e Dr. Abraão Ribeiro, além do Elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão. A corrida de 15k, que iniciará um pouco antes, às 6h30, terá os mesmos trechos e incluirá outras vias, como a Rua Norma Pieruccini Giannotti e a Avenida Arnolfo Azevedo (veja os mapas abaixo).

O primeiro lote das inscrições está à venda pelo valor de R$ 119,90. O kit inclui o número de peito, sacochila, camiseta, viseira e a medalha, que será entregue ao corredor após a conclusão do percurso.

Serviço - New Balance 15K São Paulo

Data 12 de novembro de 2023 (domingo)

Distâncias 7,5 KM e 15 KM

Local (largada e chegada)Praça Charles Miller (em frente ao Estádio do Pacaembu), em São Paulo

Inscrições: https://www.newbalance.com.br/nbraceseries.html

Programação (horários)

6h30 - largada 15k

7h - largada 7,5k

Mapas dos percursos

