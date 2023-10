New Balance apresenta o Fresh Foam X 1080v13

O tênis mais popular para corrida de rua da marca esportiva norte-americana New Balance se chama 1080. A 13ª atualização dele acaba de chegar as prateleiras: Fresh Foam X 1080v13 (R$ 1.199,99). Segundo o fabricante, o calçado está mais leve e oferece uma nova experiência com amortecimento ultra macio, conforto elevado e ajuste aprimorado. Ou seja, é indicado para o corredor que busca versatilidade.

Foto: 1080V13/New Balance

A leveza é por conta da entressola, agora mais alta e com o novo composto/espuma - Fresh Foam X. Outro fator importante foi a ampliação e alargamento das bases no médio pé, o que gera maior estabilidade. Em relação ao solado, o novo design foi elaborado após inúmeras pesquisas e estudos realizados pela New Balance em seu laboratório de tecnologia, o Sports Research Lab, localizado em Boston (EUA). No 1080v13, a sola com borracha aplicada seguindo uma linha longitudinal na parte plantar apresenta um perfil fluido que aumenta a rigidez na parte frontal dos pés, resultando em uma transição suave e natural nas passadas.

"O Fresh Foam X 1080v13 é verdadeiramente uma manifestação de pesquisa, desenvolvimento e inovação de design para a marca", disse Danny Orr, gerente geral de corrida tecnológica da New Balance. "Como um dos tênis de corrida mais populares oferecidos pela New Balance, queríamos melhorar a experiência geral, o amortecimento e o estilo. Através dessas inovações, tornamos o Fresh Foam X 1080v13 o tênis perfeito para todos os tipos de corredores", completou.

Foto: 1080V13/New Balance

Ficha técnica - Fresh Foam X 1080 v13