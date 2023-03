New Balance lança edição especial de tênis da Maratona de Londres

Dia 23 de abril tem a 43ª Maratona de Londres, a mais popular e animada 42km do mundo, e uma das seis Majors. Realizada desde 1981, quem faz a festa são os amadores, sempre com dezenas de quebras de recordes do Guinness Book, dos mais inusitados possíveis, e a presença também de atores, músicos e celebridades britânicas. Aproveitando a vibe, a New Balance acaba de divulgar dois modelos especiais, em celebração a essa maratona: FuelCell Supercomp Elite v3 (placa de carbono) e Fresh Foam X 880 v13.A marca centenária estadunidense é uma das patrocinadoras da prova e os dois modelos podem ser comprados também no Brasil, no e-commerce oficial.

NB FuelCell Supercomp Elite v3/ Foto: New Balance

Da elite, a briga vai ficar com Kenenisa Bekele (ETH), o segundo homem mais rápido do mundo (2:01:41); Kelvin Kiptum (KEN), campeão da Maratona de Valencia no ano passado;Birhanu Legese (ETH, PB 2:02:48), Mosinet Geremew (ETH, PB 2:02:55); Amos Kipruto (KEN), que venceu Londres em 2022; e Tamirat Tola (ETH), o atual campeão do Campeonato Mundial de Maratonas. No feminino temos: a campeã de 2022 Yalemzerf Yehualaw (ETH); a recordista mundial da maratona Brigid Kosgei (KEN) e a campeã olímpica Peres Jepchirchir (KEN). Promete ser um pega danado.

Voltando aos tênis. Os modelos para corrida de rua ganharam uma nova caracterização e colorways que remetem à prova, que acontecerá em uma das cidades mais icônicas do planeta. O FuelCell Supercomp Elite v3 (R$ 1.999,99) é o modelo performance mais avançado da New Balance. A entressola conta com a tecnologia FuelCell, que assegura maior retorno de energia, velocidade e propulsão à passada dos atletas de elite, especialmente pela presença da placa de carbono. O design traz uma nova colorway em tons claros, e referências à Maratona de Londres na lingueta, palmilha e também no cabedal, com a logomarca oficial da prova estampada próxima ao calcanhar.

Fresh Foam X 880 v13/ Foto: New Balance

O Fresh Foam X 880 v13 (R$ 999,99) destaca-se pela tecnologia Fresh Foam X, ideal para quem busca amortecimento e conforto. O modelo também chega ao mercado em uma colorway especial para a Maratona de Londres, com tons escuros e menções especiais à prova na lingueta e na palmilha.