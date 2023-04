New Balance retoma investimentos no Brasil

Um pouco antes da pandemia, a New Balance fez um evento no centro de São Paulo para anunciar planos ambiciosos, que foram cancelados logo depois. Desde então a centenária marca estadunidense, com sede em Boston, andava sumida. Mas nesta terça-feira, 4 de abril, anunciaram que até o segundo semestre vão trazer 100% do portfólio da marca para o Brasil, e que inclusive vão fabricar boa parte do vestuário por aqui, em parceria com o Grupo DASS. De concreto, a New Balance vai patrocinar a 1ª POA Half Marathon, dia 16 de abril, com as modalidades extras de 16km e 8km, além dos 21km; e lançam oficialmente o modelo More v4 (R$ 1.399,99), com amortecimento extra e design inovador.

Renato Elias/ Foto: New Balance

Mais por vir. Em 2023, a marca prevê uma série de ativações no segmento de performance, além do patrocínio da meia maratona. Ao longo do ano, a New Balance planeja movimentar o setor com eventos, campanhas, ações e lançamentos de novos produtos voltados aos corredores de todos os níveis, desde os avançados até os iniciantes. Sem dar datas ou locais, aventaram que as lojas seriam em São Paulo e Rio. "A New Balance quer abraçar o corredor", disse o diretor de Marketing Renato Elias, que veio da Umbro em 2022.

"Faz parte da estratégia da New Balance estar presente nas corridas de rua dos mais variados tipos, desde as que reúnem atletas de alta performance até as mais democráticas. A nossa missão é entregar os nossos produtos e tecnologias para todos os corredores, seja ele da elite ou que está entrando agora neste universo", completa Leandro. No exterior, a marca patrocina as maratonas de Londres, NYC e Valencia. "A marca almeja estar entre as top 3 no Brasil no Running, reconhecida como uma marca democrática, acessível e também de alta performance", acrescenta Elias. A New Balance tem produtos para futebol, skate e casual também.

Foto: New Balance

Entre as ações da New Balance para os participantes da POA Half Marathon estará a abertura de uma loja temporária com venda de produtos, e bacanices, como personalização de camisetas e estruturas instagramaveis. E ficará aberta durante a retirada dos kits (14 e 15 de abril, das 9h às 19h) e também no dia da prova, na área de largada e chegada, localizada na Avenida Diário de Notícias, 1200, no bairro Golden Lake.

"A decisão de patrocinar a POA Half Marathon se deu por diversos motivos. Além de ser uma prova nova, o que é muito importante para a New Balance, também levamos em consideração o fato dela ser realizada em uma grande capital brasileira, em uma praça estratégica e relevante para a marca. Também estamos com uma boa expectativa em relação ao fato do percurso ser rápido, o que poderá proporcionar ótimos resultados para os corredores e uma repercussão positiva em torno do evento", disse Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance. Elias destacou que está no radar da marca ter um circuito de corridas no Brasil. "No segundo semestre deveremos ter corridas proprietárias da New Balance começando por São Paulo e Rio de Janeiro".

Prateleira

More v4/ Foto: New Balance

Jonas está há nove meses na marca, e já testou todos os tênis. Ele acaba de fazer o IronMan no Havaí: "Amo calçado de corrida e ser diretor de calçado é um privilégio; 85% dos produtos da marca já estão aqui e no segundo semestre teremos 100%. Inclusive as collabs". Por enquanto estão chegando os modelos da categoria amortecimento, com a tecnologia Fresh Foam X. Segundo Elias, até julho devem abrir uma loja em São Paulo, mas por enquanto os modelos estão disponíveis no e-commerce oficial, nos principais Marketplaces, e nas lojas do Grupo DASS, inclusive Outlets.

Confira abaixo as dicas de Jonas sobre os modelos Running da New Balance:

More v4 - "Entrou no meio rodízio. O que gosto mais do More, é por ser um calçado mais colado no chão. Ele gera suporte por que a parte de dentro, na área do médio pé mede 34 mm, e externa, 29mm - é nessa região que causa instabilidade - e com essa diferença de massa, não. No solado tem ilhas - isso é caríssimo para fazer. No início, a borracha fará barulho e depois ficará silenciosa. E a lingueta é intermediária, nem muito grossa nem muito fina.

Trail More V4 - "É a versão trail, com solado vibram. Virão poucos pares no 2º semestre

1080 v13 - "Virá no segundo semestre, é o ícone da marca, mas prefiro o More, que é mais versátil. Posso treinar e usar para trabalhar, e como faço muitas viagens de Porto Alegre para São Paulo, venho com ele."

880 v13 (R$ 999,99) - "Um clássico da marca, solado 4mm de borracha, dura muito esse tênis, já está à venda."

860 v13 - "Ideal para quem busca um tênis neutro, com boa estabilidade, chega no segundo semestre."

Kaiha Road - "Entrou no meu rodízio de tênis para corrida, o modelo que será lançado em 2024, que é grudadinho no solo e tem um mesh mais simples, drop 6 mm. É um tênis que é para usar só na hora de correr, ele é mais firme. O corredor intermediário já entende isso." (A versão anterior já está no site por R$ 899,99)

Evoz (R$ 699,99) - "Ele tem um ótimo custo-benefício, é a base da pirâmide."