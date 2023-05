Nike Pegasus completa 40 anos

Tênis de corrida de rua pau pra toda obra, conhecido por seu amortecimento, e por ser o mais popular da Nike, o Pegasus completa 40 anos e ganha sua 40ª atualização, com foco em ajuste, corrida responsiva e sensação de leveza. A novidade está à venda no e-commerce e nas lojas da marca, e no Centauro.com e nas lojas Nike, preço a partir de R$ 999,90. Em junho, o produto estará disponível em revendedores selecionados.

Foto: Nike Pegasus 40

O modelo chega em três diferentes combinações de cores dedicadas ao seu passado, presente e futuro. A coleção "Passado" vem com 4 swooshes (marca da Nike) celebrando as 4 décadas de Pegasus, mantendo as principais características que os corredores conhecem intimamente. A do "Presente" traz uma sensação de verão. A paleta de cores "Hora de Ouro" se refere às primeiras e as últimas horas de sol que criam momentos mágicos quando você corre ao ar livre. E do "Futuro" é uma lembrança do metaverso (metamundo), trazendo brilhos digitais de alta visibilidade e paletas de cores de ambientes escuros como fúcsia, rosa, azul ciano e azul marinho.

Mas o que o Pegasus quarentão tem de novo?

Entressola - a tecnologia de amortecimento Nike React presente na entressola garante passadas suaves e responsivas. O Pegasus 40 inclui duas cápsulas de Zoom Air, na parte dianteira dos pés e no calcanhar, o que dá uma sensação de energia e impulso no momento de tirar os dedos do solo. O resultado é uma passada suave e confortável, desde o calcanhar até a ponta dos pés. E região do mediopé foi redesenhada para garantir um caimento mais firme e confortável, de modo que se encaixe em todo o tipo de pé, independente do tamanho do seu arco.

Cabedal - a malha foi reprojetada, com um novo desenho do sanduíche, para manter o encaixe perfeito com ainda mais ventilação. O forro e o acolchoamento internos, que percorrem todo o cabedal foram redesenhados para trazer um ajuste mais suave.

Colarinho -apresenta mais espuma, trazendo maior conforto na região do tornozelo.

Foto: Nike

Informações Técnicas:

Drop: 10 mm

Peso: 288 gramas (tamanho 42)

Peso: 242 gramas (tamanho 37,5)