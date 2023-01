Nova Flor busca a 5ª vitória na São Silvestre

A previsão do tempo para 31 de dezembro, sábado, é de chuva e temperaturas entre 17 e 25 º C. Se realmente chover entre às 7h e às 9h da manhã, a condição climática será um desafio a mais para os 32 mil corredores inscritos, inclusive os do alto rendimento, na 97ª Corrida Internacional de São Silvestre. E esse é um ponto estratégico para os altetas de alto rendimento, os favoritos ao degrau mais alto do pódio: Giovani dos Santos, Ederson Vilela, Jenifer Nascimento, Mirela Andrade, Andrew Kwemoi (UGA), Tilahun Kigussie (ETH), Maxwell Rotich (UGA), Kabebush Yisma (ETH), Vivian Kiplagati (KEN) e Wude Aymer (ETH). E se os etíopes vencerem, esse feito vai marcar o pentacampeonato da Inciativa Nova Flor, projeto brasileiro, que visa o desenvolvimento de atletas do Chifre Africano, a região da Etiópia.

Maxwell Rotich (UGA), Vivian Kiplagati (KEN), e a equipe Nova Flor: Tilahun Nigussie (ETH), Kabebush Yisme (ETH) e Yimer Wude (ETH).

Os representantes africanos vão calçar tênis da Olympikus nos pés. Tantos os atetlas da Nova Flor, quanto os do empresário Coquinho assinaram com a Olympikus na Maratona de São Paulo, em abril, um acordo de um ano de fornecimento de material esportivo. Giovani dos Santos também assinou com a marca brasileira. "Se chover, vou usar um modelo com mais aderência, que é o Corre 2, se fizer sol, vou de Corre Grafeno, que tem um solado mais liso", contou Giovani, após a coletiva de imprensa, realizada na manhã desta quinta-feira, 29 de dezembro. Giovani vai correr sua 15ª São Silvestre e vai dar o seu melhor para vencer e acabar com o jejum brasileiro de vitórias na prova mais popular do Brasil. Jejum que já dura 12 anos.

Brasileiros - Ederson Vilela, Giovani dos Santos e Jenifer Nascimento - vão dar tudo para acabar com o jejum de vitórias brasileiras na São Silvestre.

Wude é tricampeã da São Silvestre (2008, 2014 e 2015) e foi a quarta na edição de 2017. Ela explicou que na Etiópia não correm com chuva, e se isso acontecer os atletas têm que tomar muito cuidado para não escorregar e se machucar. São da mesma opinião os outros dois etíopes Kabebush Yisma (campeã da Maratona Internacional de São Paulo e da Maratona do Rio de Janeiro, ambas em 2022) e Tilahun Kigussie (campeão da Maratona Internacional de São Paulo 2022). Tilahun acrescenta que chuva num circuito como o da São Silvstre, cheio de curvas, que termina em subida, é um verdadeiro desafio. Kabebush venceu no Rio este ano debaixo de um temporal, que com chuva tem que tomar cuidado redobrado com buracos e para não escorregar. Já a queniana Vivian Kiplagati (bicampeã da Volta Internacional da Pampulha) não se importa com a chuva, para ela o pior é correr com muito calor e muita umidade. O ugandense Maxwell Rotich é da mesma opinião. Para sorte dos brasileirios, a previsão para a umidade vai ser alta, 90%. Com exceção de Wude, os outros africanos vão correr pela primeira vez a São Silvestre. Todos afirmam, de boca cheia, estar bem preparados e que vieram para vencer. A briga promete ser boa.

A premiação em dinheiro para a Elite A e B (tempo mínimo comprovado para os 15 km: no masculino - 47min; e no feminino - 55 min) contempla os seis primeiros colocados do feminino e masculino. A campeã e o campeão vão receber cada um R$ 54.600,00. Os vice-campeãs/ões, R$ 27.300,00. Os terceiros colocados, R$ 16.400,00; os quartos colocados; R$ 13.100,00; os quintos, R$ 10.950,00; e os sextos, R$ 6.500,00. A primeira brasileira e o primeiro brasileiros a cruzar a linha de chegada vão receber um bônus de R$ 10.000,00, cada um. Total da premiação em dinheiro: R$ 277.700,00. No ano passado, os campeões foram a queniana Sandrafelis Chebet e o etíope Belay Bezabh (Nova Flor).

A Globo vai transmitir a São Silvestre, ao vivo, a partir das 7h30 deste sábado, com Cléber Machado e a estreia da fundista Tatiele Carvalho, como comentarista. E a TV Gazeta também vai transmitir.