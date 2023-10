Novo smartwatch Polar Vantage V3 faz até eletrocardiograma em 30 segundos

A ficção científica vai se tornando realidade. Graças a nova tecnologia de biossensoriamento Polar Elixir(TM), o novo smartwatch Vantage V3 (R$ 5.499,00) consegue fazer vários testes, inclusive eletrocardiograma (em 30 segundos), e é também termômetro, oxímetro, frequencímetro, cronômetro, GPS com mapas (on e off line), monitora o sono, sugere e avalia treinos, entre outras ferramentas. Com o V3, a marca finlandesa foca no bem-estar aliado à performance, para que cada pessoa consiga se conhecer um pouco mais e ir batendo suas metas, com segurança, desde fazer a primeira caminhada a vencer um IronMan. A pré-venda (encomenda) começa no site oficial da marca nesta quarta-feira, 11 de outubro, e a venda em 25 de outubro. O modelo é unissex e estará disponível nas cores Night Black (preto), Sky Blue (azul marinho) e Sunrise Apricot (laranja). Fica aqui a dica, o V3 vai ser o melhor presente de Natal do ano.

Foto: ECG/Polar

O modelo foi apresentado à imprensa e convidados na terça-feira à noite na Arena Centauro, no Parque do Ibirapuera, com a presença do triatleta Thiago Vinhal, da psicóloga Carla Di Pierro e do cardiologista Filippo Savioli, que deram dicas incríveis. Confira nos próximos dias, posts especiais sobre a apresentação deles.

"O Vantage V3 é o relógio mais ambicioso da Polar até o momento, equipado com a nossa mais avançada tecnologia de biossensoriamento, Polar Elixir(TM). Esse progresso atlético é definido por metas e isso requer uma grande quantidade de insights pessoais que só podem ser obtidos por medição e análise de dados altamente precisos sobre seu desempenho. Esse conhecimento, aliado à orientação personalizada, é o grande segredo do progresso", explica o CEO da Polar, Sander Werring.

Foto: Polar

São mais de 150 perfis de esportes integrados à disposição no seu pulso, GPS de dupla frequência, mapa offline e todos os recursos de condicionamento físico que os adeptos da Polar já conhecem. Além disso, o Vantage V3 conta com moldura de alumínio leve e elegante e uma tela sensível ao toque AMOLED, que foi expandida para mais perto das bordas, oferecendo uma área de visualização maior. O produto também oferece um desempenho com velocidade 129% mais rápida e 32 GB de armazenamento interno, do que o modelo V2. A Polar tem interface própria, o app e o site Polar Flow para baixar os treinos e conferir a evolução.

Foto: Polar

Principais recursos

Frequência cardíaca óptica (FCO), geração 4: medições aprimoradas de frequência com menos interferência de fatores externos e maior precisão do que nunca.

ECG de pulso: leituras de eletrocardiograma para medir sinais elétricos do coração, permitindo recursos de recuperação como o teste ortostático sem a necessidade de uma cinta peitoral com monitor de frequência cardíaca.

SpO2: medições precisas do nível de oxigênio no sangue usando a tecnologia de oximetria de pulso.

Temperatura noturna da pele: medições da variabilidade da temperatura do corpo ao longo da noite para obter insights aprimorados sobre o bem-estar e o sono.

GPS de dupla frequência: posicionamento mais preciso com menos interferência de prédios altos e mau tempo.

Mapas offline: mapas topográficos detalhados para download para manter os usuários no caminho certo, não importa onde estejam.

Orientação passo a passo pelo komoot: total compatibilidade com o planejador de rotas komoot, permitindo a sincronização de rotas detalhadas e fornecendo orientação passo a passo.

Maior velocidade da CPU: um processador de 275MH que permite uma velocidade de CPU até 129% maior do que no modelo anterior para transições de IU suaves.

Bateria de longa duração: até 53 horas de treino com cada carga, ou até 8 dias inteiros de exibição e até 140 horas de treino no modo de economia de energia.

32 GB de armazenamento: a grande capacidade de armazenamento interno permite salvar diversas regiões do mapa no relógio.

Carregamento por USB-C: o cabo Polar Charge 2.0 com conector USB-C totalmente compatível para uma experiência de usuário mais tranquila.