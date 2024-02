Número de participantes em corridas de rua nos EUA aumenta 10%

A corrida de rua é um mercado maduro nos Estados Unidos e funciona como uma espécie de espelho do futuro desse segmento no Brasil. Lá, há 20 anos a Running USA, organização sem fins lucrativos criada para fomentar o crescimento da indústria diretamente ligada à corrida de rua, organiza a conferência da indústria do setor. Entre os executivos, que participaram da última edição do evento em Orlando no início do mês, dois brasileiros marcaram presença com um stand: André Chaco, CEO da Fotop; e Daniel Krutman, CEO do Ticket Sports, que nos concedeu entrevista exclusiva. Entre os destaques, uma boa notícia: o número de participantes nas provas aumentou 10% em 2023, comparado a 2022.

Foto: Running USA

"A conversa geral no 20º Running USA foi sobre crescimento do setor", conta Krutman, no meio na foto abaixo. Ele observa que os americanos estão correndo mais: "Pela primeira vez após a pandemia, houve um crescimento de número total de finishers, de 1% com relação a 2019, o ano que era considerado o pico de atletas. E com relação ao número de inscrições, nos EUA há dez vezes mais por ano do que no Brasil, mas por outro lado, os organizadores sofrem de problemas semelhantes, como busca por receita com patrocinadores e fidelização de atletas."

Foto: Daniel Krutman

A crise climática também pontuou o evento. "Outro grande tópico foi a gestão do clima, e grandes espaços de discussão foram dedicados a como as mudanças climáticas e até ondas de calor extremas impactam a organização dos eventos. Além disso, ainda destaco o atraso na conversa sobre Inteligência Artificial Generativa, a grande maioria não sabia o que era, sendo que no Brasil já se fala bastante sobre isso", observa. Com relação às plataformas de inscrições, Krutman ficou orgulhoso ao concluir que o serviço que oferecem no TicketSports é poderoso e faz frente ao o que há nos EUA. "Além do investimento em tecnologia, a percepção é que fomos criados em um mercado mais 'precário' e os empreendedores da corrida no Brasil fazem muito com pouco. Trabalhar com abundância talvez tire um pouco do foco em customização e entrega", avalia.

Foto: Daniel Krutman

Números - Running USA - relação 2022/23

- 10% de aumento no número de corredores

- 13% de crescimento das Meias Maratonas

- 5% dos organizadores das corridas de rua quebraram

- 28% dos eventos são concentrados em setembro e outubro

- 3% dos eventos oferecem camisetas femininas

- 53% do mercado é formado por mulheres

- 13,6% de aumento de corredores jovens, entre 19 a 23 anos, nos eventos

- 25% das inscrições são feitas na semana da corrida