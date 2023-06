Número de triatletas amadores cresceu 62,4% no Brasil

O Ticket Sports, maior plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos da América Latina, acaba de disponibilizar uma pesquisa que traz números importantes do cenário do Triathlon no Brasil. O esporte, que envolve natação, ciclismo e corrida, teve um crescimento de 62,4% em menos de três anos. E os dados indicaram que as provas de Sprint (nadar 750 m, pedalar 20 km e correr 5 km) e Half-Distance (nadar 1.900m, pedalar 90 quilômetros e correr uma meia maratona) são as preferidas dos amadores. Foram analisadas 782 respostas de triatletas enviadas ao longo de dezembro de 2022.Os tópicos levantados foram de perfil demográfico e de comportamento de compra dos triatletas.

Foto: TicketSports

"Nós entendemos que o mercado de triathlon mudou depois da pandemia e está crescendo cada vez mais. Como temos o costume de realizar pesquisas para entregar dados para o mercado, com esse assunto não seria diferente. Agora, comos dados em mãos, conseguimos entender melhor as necessidades dos participantes e guiar organizadores de triathlon e marcas esportivas de todo o Brasil", destaca Gabriela Donatello, gerente de marketing do Ticket Sports.

Destaques:

Gênero: a participação masculina ainda é maior que a feminina nesta modalidade.

Faixa etária- A média de idade entre os triatletas foi maior no público dos 36 a 45 anos.

Região- A grande maioria dos atletas dessa modalidade são da região Sudeste, que representa 60,5%, sendo que o estado de São Paulo conta com 49,9% desse total, maior parcela.

Continua após a publicidade

Tempo no esporte- 62,4% estão no esporte há menos de três anos. Durante a pesquisa, foi possível observar que houve um aumento no interesse das pessoas pelo esporte durante o período de pandemia.

Rotina de treinos - 29,9% dos triatletas treinam de 5 a 8 horas e de 8 a 12 horas por semana, respectivamente.

Investimento- 39,5% dos entrevistados investem até R$ 500, 00 mensais nesta modalidade. A pesquisa mostra que os praticantes estão dispostos a investir boa parte da sua renda nesta prática.

Equipamento- 47,2% nunca trocaram a sua bike ao longo do tempo, enquanto 16,5% já mudaram esse equipamento essencial no Triathlon depois de 5 anos de uso. Além disso, 82,4% apostam na sorte e não contam com nenhum seguro para sua bicicleta.

Canais de comunicação mais utilizados- com 85,2%, as Redes Sociais é o canal mais utilizado pelos atletas para descobrir as novidades do mercado. Logo em seguida aparecem os sites especializados com 38,5% e o Whatsapp com 32,2%.

Informações sobre o Triathlon- o Instagram se mostrou o lugar preferido dos atletas para buscar informações, com 27%. O segundo lugar foi o Mundo TRI com 17% e os canais do Youtube completam essa lista com 16%.

Participação em eventos- 34,7% destacaram as provas de sprint Triathlon, enquanto 15,2% as provas de Half-Distance. Além disso, 64,5% dos entrevistados preferem participar de eventos que contam com a participação de atletas profissionais.

Continua após a publicidade

Critérios de participação- 70,1% destacaram que o principal critério para participar de um evento é o preço. Já 52,8% consideram o percurso como ponto principal de escolha.

Principais eventos- o evento mais citado pelos triatletas foi o IronMan com 76%. Logo em seguida aparecem o XTerra e o Troféu Brasil com 4,5%, respectivamente.

Motivação- principal motivação dos atletas para participar de um evento é o desafio pessoal. 53,3% destacaram esse ponto, enquanto 21,2% comentaram que o estilo de vida é a principal questão.

Link da pesquisa: Ticket Sports - Mulheres no Esporte