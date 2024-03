O dia em que o atletismo ocupou o lugar do futebol

A delegação olímpica brasileira embarcou em 28 maio de 1924, no vapor Orania com destino a Paris composta pelo chefe Américo Netto, o treinador A. J. Hogarty, e os atletas Alfredo Gomes, Alvaro Ribeiro, Narciso Costa, Eurico de Freitas, José Galimberti, Octavio Zani, Willy Seewald e Alberto Byington, que também exercia a função de secretário. Além deles, foram mais três com recursos próprios - os irmãos remadores Carlos e Edmundo Castello Branco, do Rio de Janeiro, e o atirador José Macedo.A melhor posição do Brasil foi um 11º lugar, no salto com vara, comEurico de Freitas. "Em números, a menor delegação olímpica brasileira de todos os tempos. Em importância histórica, um grupo de valor inestimável, porque ao mesmo tempo que simbolizava o passado recente de luta pela fundação da FPA, mirava um futuro promissor ao dar a primeira demonstração sólida de que o Atletismo seria capaz de viver por suas próprias forças no Brasil", avalia Diano.