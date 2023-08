O percurso de 5 Km da Maratona do Rio 2024 será na quinta-feira

A Maratona do Rio, maior festival de corrida de rua da América Latina, terá novidades em 2024. Durante mesa no TS Summit, realizado em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 16 de agosto, os organizadores da prova Jued Arandi (Dream Factory) e João Traven (Spiridon) revelaram que o percurso de 5 km, que era realizado no sábado junto com a meia maratona, será na quinta-feira à tarde.

Foto: Maratona do Rio

Tradicionalmente realizada no feriado de Corpus Christi, em junho, a edição de 2023 teve recorde de inscritos: 40 mil pessoas. E com essa mudança do 5km, o percurso de 21 km - que tem o maior número de inscritos- será realizado sozinho no sábado. E no domingo, a Maratona e os 10 km. Com essa alteração, a organização espera um aumento entre 20% e 25% no número de inscritos.

Para edição de 2024, o primeiro lote - com 3 mil vagas - já está esgotado. E o próximo será aberto em setembro. Outras novidades: área VIP de dois andares, marca de alimentação, mais shows e Summit na sexta-feira. O jantar de massas será aprimorado e a Casa da Maratona terá ainda mais ativações.

Jued Andari revelou que pesquisa de satisfação do cliente apontou a nota 9,2 para o evento. "A Maratona gerou R$ 350 milhões de impacto econômico na cidade e gerou mais de 2.800 empregos", afirmou.

Além de palestras e debates, o evento promove uma feira de negócios e espaços para networking e discussões de alto nível técnico com acesso a dados e informações inéditas, disponibilizados pela plataforma Ticket Sports.