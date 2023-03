O valor das inscrições da 1ª Corrida do Outlet Premium será destinado ao Graacc

Corrida nova no calendário paulista. É a1ª Corrida do Outlet Premium São Paulo, em Itupeva, no dia 21 de maio. A prova é uma iniciativa do empreendimento em parceria com a Ideal 5k, e 100% do valor das inscrições será revertido integralmente ao Hospital do GRAAC, referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

Foto: Outlet Premium São Paulo

A prova - com as modalidades de caminhada (3km) e corridas (5km e 10km) - terá participação máxima 1.500 participantes, comlargada às 7h no estacionamento interno do Outlet. Segundo os organizadores, o trajeto oferece um contato especial com a natureza e cruzará a Fazenda Serra Azul, um condomínio seguro e agradável ao lado do mall. Além disso, o trajeto oferece diferentes trechos e relevos que desafiam de formas diferentes tanto participantes amadores, quanto profissionais.

Para se inscrever, basta acessar o site do outlet, selecionar o banner do evento e realizar o login, escolhendo a categoria e realizar o pagamento. A caminhada tem o valor de inscrição de R$35 e as corridas de R$50, incluindo mochila, número, chip e camiseta de tecido específico para atletas. O kit deve ser retirado presencialmente no Outlet. Os 5 primeiros colocados em cada prova ganham um troféu e vale compras - que vão de R$ 1 mil (1º colocado - 5km e 10 km / masculino e feminino) a R$ 100 (5º colocado - 5km e 10km / masculino e feminino). Todos os participantes ganham medalha FINISHER.

Além da corrida e caminhada, o Outlet promoverá ativações e experiências ao longo de todo o dia, para o público geral, participantes e não participantes da corrida. "Estamos muito felizes em promover um evento esportivo como esse, que abraça desde os amantes da corrida até aqueles que querem praticar uma atividade física ao ar livre. E o apoio ao Hospital do GRAACC, por meio da doação integral do valor arrecadado com nossas inscrições, reforça nosso apoio a causas tão importantes quanto a da instituição, reconhecida por sua atuação no tratamento de crianças e adolescentes com câncer", ressalta Francisco Ritondaro, presidente da General Shopping e Outlets do Brasil.

Foto: Outlet Premium São Paulo

SERVIÇO

1ª Corrida do Outlet Premium São Paulo

Data: 21/05/23

Local: Outlet Premium - Rodovia dos Bandeirantes - KM 72

PROGRAMAÇÃO E ARENA - Abertura da arena: 6h - Aquecimento: 6h45 - Horário de Largada: 7h - Atrações/ DJ: 6h / 10h30 - Premiações e Sorteios: Durante o evento

- Encerramento: 11h