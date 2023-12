Parque Ceret vai ganhar pista de atletismo sintética

O Parque CERET (Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador), localizado na Zona Leste paulistana, vai ganhar uma pista de atletismo sintética, com material certificado pela World Athletics (Federação Internacional de Atletismo). A inauguração, com a presença do prefeito Ricardo Nunes, do secretário municipal de esportes Cacá Vianna e presidente da Federação de Atletismo Joel Lucas Vieira de Oliveira, será neste sábado, 16 de dezembro, às 11h, e será aberta a toda população.

Foto: FPA

O equipamento será o segundo público de nível olímpico da capital paulista, que até então só tinha disponível a pista do Centro Olímpico, na região do Ibirapuera. Para uma cidade com 12 milhões de habitantes era mais que necessário. A instalação é fruto de uma parceria da Prefeitura, Secretaria Municipal de Esportes e Federação Paulista de Atletismo. O CERET foi fundando em 1978 e até então tinha uma pista de atletismo de terra. O espaço possui a maior piscina pública da América Latina, são três no total, tem também quatro campos de futebol, quadro quadras de vôlei, entre outros equipamentos.

Joel considera um grande acerto da Prefeitura esse investimento, já que quando chovia a pista ficava sem condições de uso por no mínimo três dias, e só havia uma pista sintética pública para treinos, o que dificulta muito a rotina dos atletas do alto rendimento. "Nossa comunidade está muito feliz e acredito que toda a população vai se beneficiar muito. A nova pista vai proporcionar mais conforto para todos que forem treinar no Parque CERET", afirma Joel. Outro ponto é a prevenção de lesões, o piso sintético de boa qualidade favorece esse benefício. No Centro Olímpico, alguns treinadores utilizam o espaço para dar treino a amadores, como o renomeado Wanderlei Oliveira. E o mesmo vai acontecer com outros treinadores na nova pista, o que vai beneficiar toda a comunidade de corredores de rua dessa região. Para quem não sabe, a pista de atletismo tem 400 metros, e a do CERET tem oito raias.

O piso utilizado na pista é de fabricação da RECOMA, empresa que existe há 40 anos. "É um piso no sistema sanduíche com a camada superior em poliuretano alto nivelante aprovado pela WA e que poderá receber competições oficiais, assim que estiver certificada", explica Joel. A RECOMA é parceira dafabricante alemã BSW (Berleburger Schaumstoffwerk GmbHB) e já instalou mais de 50 pistas de atletismo no Brasil. No campo, na região central da pista, foi colocadagrama sintética com camada amortecedora (schock pad) de borracha em baixo e acima do carpete, aprovado e certificado pela Federação Internacional de rubgy e também aprovado para futebol pela FIFA QUALITY PRO.

SERVIÇO

Parque CERET: Rua Canuto de Abreu, s/n - Jardim Anália Franco - São Paulo (SP)