Patrícia Martins, de Araxá, vence a 17ª Meia Maratona Internacional de São Paulo

"A Meia Maratona Internacional de São Paulo é uma corrida muito bem organizada e com um percurso muito desafiador, mas estou muito feliz com o resultado a organização está de parabéns", destacou Patrícia, de 43 anos, que é patrocinada pelo Sicoob. Aliás, o pódio feminino nos 21 km (meia maratona) foi todo brasileiro. O segundo lugar foi de Franciele Firme, com 1h26min36, enquanto o terceiro lugar ficou com Angela Nobre, 1h32min36.

O recorde da Meia Maratona Inter'l de São Paulo, tanto feminino como masculino, foi estabelecido em 2012 Joseph Aperumoi (QUE), 1h01min38; e Paskalia Chepkorir (QUE), 1h12min29. Este ano prova englobou outras distâncias, com as vitórias no 10 km, de Aldo de Morais (BRA), 36min46; e Emille Santos (BRA), 40min48; nos 5 km Kaue Domingues (BRA), 16min42; e Nilva Nunes (BRA), 20min14.

"É uma prova bastante forte, com subidas e descidas. Estou feliz com meu desempenho e por ter conseguido uma importante vitória", declarou o campeão Nicolas Kosgei, que na 98ª Corrida Internacional de São Silvestre concluiu em nono lugar. Patrícia acrescentou que ficou muito feliz em levar o nome de Araxá, cidade dela, e seus patrocinadores por todo Brasil e Região sendo inspiração para vários atletas. "Meu próximo objetivo é evoluir mais para levar o nome da nossa cidade cada vez mais longe", declarou.

Foi a segunda edição da Meia Maratona de São Paulo na zona leste paulistana, mudança esta motivada pela busca de novos locais de desafios para os corredores de rua. A 17ª Meia Maratona Int'l de São Paulo tem organização e realização da Yescom, com patrocínio de Assaí, Drogaria São Paulo, Smart Fit, Movida, Polpanorte e Shopping Metro Itaquera. O patrocínio especial é de 3 Corações, com copatrocínio de Montevérgine e Dois Cunhados. O apoio é de Itambé, Antilhas, Movimento Plástico Transforma, Espaçolaser e Mid Zero. Apoio especial da Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo, pela Secretaria de Esportes e Lazer e pela Secretaria Municipal de Turismo. A supervisão é da Federação Paulista de Atletismo (FPA) e da CBAt - Confederação Brasileira de Atletismo.