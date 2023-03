Paul Chelimo, duas vezes medalhista olímpico, assina com KIPRUN

Queniano naturalizado estadunidense Paul Chelimo, é uma das estrelas das provas de 5 mil metros, em pista. Ele tem duas medalhas olímpicas: uma de prata (Rio -2016) e bronze (Japão- 2020/1), mais uma de bronze no Mundial de Londres (2017). Ultimamente ele está pensando em migrar para o asfalto. Correu 10k em Valencia (Espanha), em janeiro, mas ficou bem distante do pódio. A Declathlon soube desse movimento e acaba de fechar com o atleta patrocínio de fornecimento de equipamento esportivo, da sua marca de corrida, a KIPRUN.

A estreia vai ser na Meia Maratona de Berlim, no dia 2 de abril. E a próxima meta já está definida: 10 mil em pista no Campeonato do Mundo em Budapeste, em agosto de 2023 . "Estou muito feliz por ingressar na marca KIPRUN, com a qual compartilho os mesmos valores de proximidade, transparência e alto padrão. Estou ansioso para trazer minha experiência para as equipes de design para co-criar produtos para executarmos juntos", afirma Paul Chelimo.

Paul Chelimo/ Foto: Decathlon

Para a Decathlon, essa parceria é muito significativa."A presença de Paul Chelimo ao lado de nossa marca foi uma escolha natural para nós, pois ele simboliza nossos valores e nossas grandes ambições. Além de produtos e performance esportiva, trabalharemos com ele em diversos projetos voltados para o desenvolvimento do esporte de corrida em diversos países. A sua chegada é a personificação perfeita de nossa estratégia de atleta, com uma equipe que continuará crescendo mais forte e internacional", acrescenta Anthony Dulieu, líder de corrida de rua da Decathlon.

Chelimo é natural da capital mundial da corrida Iten (Quênia) e imigrou para os EUA em 2010, aos 20 anos. Ele se mudou para o Arkansas, para estudar no Shorter College e depois na National Junior College Athletic Association, e correu por essas entidades. Em 2014, ingressou no Exército dos Estados Unidos e em seu programa atlético de elite e, posteriormente, obteve a cidadania americana. Em 2013, a carreira de Paul deu uma guinada quando ele ganhou a medalha de prata de 5.000m na universidade. Os anos seguintes foram muito frutíferos, medalha de prata na Olimpíada e de Bronze, no mundial. Com o mesmo apetite pelas pistas, Paul ficou em 7º lugar no Campeonato Mundial de 2019 em Doha, no Catar. Em 2021, conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio, Japão.