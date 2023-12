Presente de Natal: outfit corredor de trilha

Desde a pandemia, há um tendência global de aumento do interesse dos corredores do asfalto a experimentarem as corridas de trilha - o trail running. No Brasil, há circuitos bem bacanas como o Rocky Mountain Games, XTERRA, o Indomit Ultra Trail, o Olympikus Bota Pra Correr, o Desafio das Serras, e o World Trail Races. Há vários equipamentos que o corredor precisa adquirir para se lançar nas trilhas, mas para começar é bom investir no tênis, numa legging, ou uma bermuda com bastante bolsos e um bom sportwatch com GPS, para não se perder. Se você é um eles, ou tem um familiar, ou amigo, amiga, que está pensando em migrar para as trilhas, confira as dicas de presentes de Natal que separamos.

O treinador e palestrante Sidney Togumi, especialista em trilhas e autor de "Gigante - 330KM correndo pelo Valle D' Aosta", sempre dá uma preciosa dica: "Prepare-se, você vai demorar o dobro do tempo que leva no asfalto para percorrer a mesma distância na trilha". Os calçados para trail running devem segurar bem na lama, não escorregar nas pedras lisas e não encher de areia nas dunas, ou ferver seu pé. Togumi explica que os pés são o ponto crucial nessa prova, as bolhas podem acabar com a alegria de qualquer um. Algumas das principais características dos calçados são aderência e tração aos difíceis terrenos que os atletas podem enfrentar. Proteção para os pés contra impactos, pedras, galhos e outros obstáculos encontrados em trilhas. Estabilidade, conforto, durabilidade e tecnologia para desenvolver desempenho específico com materiais respiráveis e proteção contra rochas pontiagudas.

Segundo o CREF (Conselho Regional de Educação Física), é necessário usar no trail running para garantir a segurança do atleta os seguintes equipamentos: filtro solar e repelente; tênis adequado para o terreno, considerando o trajeto escolhido, pois existem variações de tênis que se adaptam melhor para diferentes tipos de "pisos"; óculos de sol; item para hidratação, como mochila, cinto ou squeeze, de acordo com as características e as informações do sistema de reposição de água da prova (nessas provas não há distribuição d copos descartáveis para não gerar lixo); equipamento de comunicação, como celular, apito e localizador. É importante também informar para outras pessoas horário de início e aproximado de retorno da corrida; bastão de caminhada (trekking pole); GPS; e kit de primeiros socorros. Se a corrida a ser feita for categoria Survivor, por exemplo, o corredor deve levar tudo para sobreviver. Verifique esse detalhe, se a ideia for dar uma inscrição de presente procure uma corrida com percurso simples, para quem está começando. Ah, a diferença entre trail running e o trekking é que o segundo é a caminhada nas trilhas, sem competição.

Foto: Mizuno Wave Ibuki 4

MIZUNO Wave Ibuki 4 ( R$ 429,99 ) - indicado para quem quer iniciar no trail running, o modelo foi projetado para terrenos mais batidos e planos, sua entressola possui cravos menores para um maior conforto durante a corrida. A tecnologia Mizuno Wave, aplicada na parte de trás do solado, combinada com a tecnologia Mizuno Enerzy, garantem uma corrida com amortecimento, estabilidade e maciez a cada pisada. O cabedal abraça os pés aumentando o nível de firmeza para você ter uma corrida mais segura. O modelo mais técnico da marca, para corredores avançados é o Wave Mujin 9 (R$ 899,99) e o intermediário é Wave Daichi 7 (R$ 899,99)

Foto: Polar

POLAR Grit X (R$ 3.949) - tem GPS, bússola e bateria de longa duração. Os modelos da linha Grit X unem resistência a um pacote completo de recursos, em um design leve e funcional. Tanto o Polar Grit X, quanto à versão mais recente, Polar Grit X Pro, contam com certificado militar de durabilidade, tendo sido testados em condições extremas de impacto, umidade e temperatura, garantindo que estes relógios estão prontos para grandes desafios. As principais diferenças entre os dois modelos ficam por conta dos Testes de Performance de Ciclismo, de Recuperação das Pernas e Ortostático; dos perfis de rota e elevação, que fornecem uma visão vertical da altimetria do seu treino em tempo real; e do track-back, que te guia até o ponto inicial da atividade pelo mesmo percurso, recursos que estão disponíveis apenas na versão Pro.

Foto: Authen

AUTHEN Bermuda Grit Trail Must (R$ 319,90) - bermuda de alta compressão para longas distâncias e dias de competição. Possui sistema Cós Power® para auxiliar na consciência postural, evitando desgaste na coluna e ajudando na preservação da musculatura infra-abdominal; barras de aderência nas coxas com encaixe projetado para não subir ou descer; bolsos expandidos (20% maiores, em comparação à GRIT Clássica) nos dois lados; proteção Solar FPU 50+ , costuras reforçadas nos dois lados, na frente e costas; e Sistema Pressus Pro®, tecnologia que reduz a vibração muscular e microlesões causadas pelo impacto da corrida, minimizando a fadiga, fazendo com que você corra por mais horas e a recuperação para o próximo treino seja mais rápida. Possui a versão da legging também. A Authen é uma marca brasileira especializada em vestuário esportivo feminino.

Foto: ASICS Gel Trabuco 11

ASICS Gel Trabuco 11 (R$ 799,99) - calçado para trilhas versátil, com mais tração e estabilidade adaptável. Tem placa de proteção contra rochas atualizada tem uma construção flexível que age como um escudo contra pedras afiadas e terrenos acidentados. O solado é feito com tecnologia ASICSGRIP(TM) reformulada. Este material ajuda na tração em caminhadas off-road. Cabedal de engineered mesh para mais respirabilidade Pelo menos 50% do cabedal é confeccionado com materiais reciclados para reduzir os resíduos e emissões de carbono. Palmilha confeccionada com uma solução de tingimento que reduz o uso de água em 33% e a emissão de carbono em 45%, quando comparada às técnicas convencionais. E o ilhós do cadarços ajuda a mantê-los amarrados. E solado de borracha ASICSGRIP(TM) para mais tração em terrenos diversos.

Foto: Saucony Ride 15 TR

SAUCONY Ride 15 TR (R$ 999,99) - construído com amortecimento mais macio e solado que agarra o solo, possui solado PWRTRAC, com perfil baixo, para ir do asfalto à trilha. Cabedal em mesh respirável oferece proteção e durabilidade. Tecnologia FORMFIT da palmilha abraça seu pé para uma sensação personalizada. Palmilha em PWRRUN+ oferece uma camada extra de amortecimento. Sustentabilidade: Vegano e contém materiais reciclados.

Foto: Hoka

HOKA One One Spead Goat 5 (R$ 1.249,90) - modelo é conhecido por ser máquina para trilhas técnicas e a atualização está 30g mais leve e com mais tração. O cabedal é feio em Jacquard Mesh de dupla camada com colarinho bem acolchoado, para proporcionar segurança em suas trilhas.A entressola está ligeiramente mais macia do que a versão anterior e mantém a geometria Meta-Rocker e a mesma altura: 33mm na parte traseira e 29mm na dianteira, ou seja, 4mm de drop. O solado possui Vibram Megagrip com cravos altos, que proporcionam excelente tração em qualquer condição de trilha. À venda na Velocità.

Foto: Nike Zegama

NIKE ZoomX Zegama (R$ 799,99) - modelo para trilha da Nike que dá firmeza aos pés nas subidas e descidas, indicado para costões, colinas, trilhas escorregadias e dunas. Com amortecimento ZoomX e mesh trabalhado mais resistente e flexível do que o mesh regular. E tem botinha no tornozelo, que ajuda a limitar a entrada de detritos da trilha. Só há tamanho 44. Outra opção é o Pegasus Trail 4 (R$ 699,99), que tem disponível os tamanhos 39 e 41; e vários do feminino.

Foto: Olympikus Corre Trilha

OLYMPIKUS Corre Trilha (R$ 599,99) - modelo tem solado Vibram, uma borracha pneumática italiana, que se adapta a vários tipos de terreno, como areia, terra e rochas. Tem cabedal leve e respirável, e bom amortecimento. Pesa apenas 275g (no tamanho). Modelo unissex.

Foto: North Face

NORTH FACE Truckee (R$ 990) - marca com muitos produtos para trilha, principalmente em baixas temperaturas. Este é bem clássico, com a parte superior em camurça e malha respirável, o Tênis Truckee possui solado de borracha durável e tecnologia UltrATAC(TM), que oferece uma excelente tração em terrenos úmidos e secos, altamente resistente á abrasão. A Palmilha OrthoLite® proporciona absorção de impacto, conforto e melhor amortecimento. Possui secagem rápida, auxiliando na respirabilidade dos pés, além de inibir a proliferação de fungos e bactérias, evitando o mau odor.

Foto: Protetor Solar Pink Cheeks

PINK CHECKS Protetor Solar Facial FPS96 FPUVA60 Speedo (R$ 89,90) - desenvolvido para proteger a pele durante a prática esportiva, oferece altíssima proteção solar, FPS 96 e FPUVA 60. Sua proteção evita as queimaduras e as manchas solares. Possui textura e sensorial agradáveis, toque seco (para não deixar aquela sensação pegajosa), rápida absorção, não deixando residual oleoso sobre a pele, não escorre e não arde nos olhos. O produto apresenta resistência comprovada em laboratórios credenciados de 2 horas de submersão na água, sem perder seu fator de proteção original, e por isso é indicado para corrida, ciclismo, natação, mergulho e outros esportes que necessitam de alta proteção solar e alta resistência à água e ao suor. É hipoalergênico e dermatologicamente testado, o que garante a segurança do uso, sem riscos de alergias ou irritações.

Bastão de trilha na Decathlon - a partir de R$ 59,90, nos mais diferentes materiais. O mais em conta é o MT 100, dobrável, e em alumínio. Possui as alturas de 105/110/115/120 CM.

Repelente na Decathlon - a partir de R$ 58.