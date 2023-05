PUMA lança oito novos tênis para corrida de rua e abre mais uma loja em shopping

A PUMA, marca esportiva alemã, apresentou para imprensa e influenciadores, na manhã de 25 de maio, o novo Deviate Nitro 2, modelo com placa de fibra de carbono e a tecnologia de amortecimento NITRO, que faz parte dos oito lançamentos running. Com a campanha "Corra com NITRO", a ideia é encorajar a prática da corrida com produtos que atendem as necessidades dos corredores brasileiros. A linha é composta pelos modelos Deviate 2 (R$ 1.299,90), Deviate Elite (R$ 1.499,90), Fast-FWD (1.799,90) e FAST-R (R$ 1.999,90), que apresentam a tecnologia de placa de carbono PWRPLATE; e sem a placa, com os modelos: ForeverRUN (R$ 1299,90), Velocity (R$ 899,90), Magnify (R$999,90) e Electrify (R$ 699,90). Além disso, a abertura do evento foi na nova loja no Morumbi Shopping, localizada no piso superior, em um espaço físico de 360m², inaugurado no fim de abril.

Foto: Deviate Nitro 2/Puma

Testamos o o Deviate 2. Corremos 3km com ele na pista de atletismo no telhado do Morumbi Shopping. Fui ao evento caminhando com o modelo anterior e pude perceber nitidamente três coisas: está com mais amortecimento, mais propulsão, e teve um upgrade na lingueta e no cabedal. Ouço dos corredores focados em performance, que começaram a treinar apenas com tênis de placa de carbono, queixas de canelite. Talvez, um tênis com placa de carbono, com mais amortecimento, evite isso. Desta família, o Fast-FWD e o Fast-R são para aterrisagem com o médio pé, com uma forte referência nas sapatilhas de atletismo, para quem corre bem rápido o tempo todo. O Deviate já é mais democrático, contempla tanto a aterrisagem com médio pé, com o calcanhar. E a boa notícia é que os atletas brasileiros vão contar com todas essas novidades para os treinos e provas, já que a PUMA é a marca oficial da Confederação Brasileira de Atletismo.

Foto: Puma

E o pulo do gato desse edição é a evolução da tecnologia avançada de amortecimento NITRO, que apresenta infusão de nitrogênio por um novo processo inovador que torna possível combinar três benefícios ao corredor: responsividade, amortecimento e extrema leveza para uma corrida mais prazerosa. Cada um dos oito modelos dessa linhaapresenta a tecnologia de maneira diferente.

Foto: Puma

O Deviate NITRO 2 tem na entressola a espuma NITRO, que em conjunto com a placa de carbono (PWRPLATE), atua como uma alavanca para impulsionar o atleta para frente a cada passo, maximizando o retorno de energia. O cabedal oferece malha respirável que inibe o suor e sua sola (PUMAGRIP) foi desenvolvida para máxima durabilidade e tração em diferentes terrenos.

Foto: Puma FAST-R

Com DNA em running, a PUMA se mantém atualizada e oferece a melhor tecnologia para todos os atletas, passando por lendas como Usain Bolt e medalhistas olímpicos em Tóquio como Andre de Grasse, Karsten Warlhom e Molly Seidel, ao recente patrocínio da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e apoiando atletas brasileiros como Letícia Oro (Bronze no salto em distância no Campeonato Mundial de Atletismo de 2022), Vitória Rosa (velocista detentora do Recorde Sul-Americano nos 200m rasos), Renan Gallina (Ouro nos 200m rasos no Campeonato Brasileiro Sub-23) e Rafael Pereira (recordista Sul-Americano dos 110m com barreiras). Tá, mas e os maratonistas, você deve estar se perguntando? Já há alguns correndo de Puma, uma é a Molly Seidel , que foi Bronze na maratona, na Olimpíada de Tóquio, calçando o Deviate Nitro Elite Racer.

Os novos modelos da família NITRO estão disponíveis no ecommerce oficial da marca, nas lojas PUMA Morumbi e Tatuapé e nas lojas parceiras Centauro, Netshoes, Velocità, Running Land, Decathlon, Fisico&Forma e Procorrer.

Foto: Puma

"Estamos em um momento de expansão de lojas físicas no Brasil, que teve início em dezembro com a nossa megaloja no Shopping Metrô Tatuapé e continua com o Morumbi Shopping," diz Sebastian Diaz, CEO da PUMA Brasil. "Queremos criar espaços onde o consumidor possa se conectar com a marca, com experiências únicas e uma imersão em todo o universo PUMA. A PUMA Morumbi traz tudo isso em um só lugar."