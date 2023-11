Qual é o segredo dos maratonistas quenianos

Você sabe quantos maratonistas quenianos conseguiram o índice para a Olimpíada de Paris? Trezentos! Para a sortes dos outros países, o país africano só pode levar três. Qual será o segredo desses maratonistas? Com isso na cabeça, o treinador brasileiro Ademir Paulino vai para Iten, cidade desses campeões, há anos. E neste ano levou quatro atletas da elite brasileira, patrocinados pela Olympikus: Giovani dos Santos, Cipó, Jéssica Ladeira e Raíssa Marcelino. Essa jornada virou documentário da Buena Onda, "Mental, a Escolha queniana", que vai estrear em 2024.

Foto: Ruto/Olympikus

No Quênia, os quatro foram treinados por Elkana Kiptum Ruto, foto acima. O fundista queniano, agora aposentado, é voluntário. Treina gratuitamente em Iten para "devolver" à sociedade o que ela lhe deu. Há um respeito absoluto com a corrida. Na foto abaixo, Ruto e Ademir, que se tornaram grandes amigos.

Foto: Olympikus

Ruto está no Brasil, a convite da Olympikus, para correr o trajeto de 5Km do Circuito Bota Pra Correr em Bento Gonçalves (RS) e deu uma palestra muito interessante nesta sexta-feira, 17, na Arena do Evento. A temática era exatamente esta: o segredo dos quenianos. A boa notícia é: sim, é possível correr como os quenianos. O segredo é ajustar o mindset, além de treinar com regularidade e respeito.

"Se o Quênia pode,o Brasil pode, no Brasil há um infraestrutura melhor, vocês têm um ídolo - Vanderlei Cordeiro de Lima", comparou Ruto. No Quênia, o povo literalmente corre - como meio de transporte- para ir à escola, para ir ao trabalhar. "No Brasil, vocês correm por diversão". Ao 12 anos, ele corria 12km para ir para escola e mais 12km pra voltar.

Outras duas diferenças: no Quênia, as pessoas correm em grandes grupos, há uma "planilha" pré-estabelecida há anos, é só se unir ao grupo nas ruas ou na pista de atletismo. Segundo, eles não correm para vencer os outros, mas o relógio. "O problema é a mente, ela que dirige tudo", destaca.

Seguem abaixo as 10 dicas de ouro de Ruto:

1- Nunca desista antes do fim

2- Nunca diga vou tentar correr, você vai correr

3- Tenha disciplina nos treinos e respeite o treinador e os outros atletas

4- Corra da junk food

5- Estabeleça metas possíveis e compita com você mesmo

6- Nunca diga que você é ruim, se motive o tempo todo

7- Escolha competições apropriadas para você. E seja o melhor quepossa ser

8- Aprecie cada progresso

9- Encontre desafios e celebre cada conquista

10- Não tenha medo de ninguém

*Silvia Herrera viajou a convite da Olympikus