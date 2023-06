Race Report: TF Run Series Market Place

Era um domingão gelado na capital paulista, 18 de junho. A largada dos 5 km da Santander T&F Run Series Shopping Market Place seria às 6h45. Como sempre, deixei tudo preparado de véspera, porque meu cérebro costuma a pegar só no tranco antes das 8 da manhã. Resolvi ir caminhado, para esquentar, já que era menos de 2km de casa. Fui com meu filho de 17 anos. Nunca tinha corrido esse circuito, que larga na Marginal Pinheiros sentido centro, logo retorna, e vai em direção ao bairro, depois volta de novo, e a pista separada por faixas e cones.

Foto: TF

O evento esportivo contemplava também 10km e 21km, que largaram antes. Quando chegamos, o staff avisava que faltava um minuto para a largada dos 10km. A área de concentração era dentro do shopping, os inscritos usaram o estacionamento e banheiros, e as ativações eram lá também. Tinha um stand da 3 corações com café grátis, e uma degustação de chocolate, de um fabricante de gramado. E uma estrutura, onde te filmavam em 360 graus, para você usar nas redes sociais, com o banner da prova e do shopping atrás. Deixei meu casaco no guarda-volumes, quase ele não cabe dentro da sacolinha da prova. Ah, no kit da inscrição veio camiseta de manga longa da Track&Field dois sachês de café gourmet 100% arábica da 3 Corações, uma garrafinha de Brain TCM, um sachê de Hydra Energy, um de plant power, um YoPro e um creme para pernas cansadas do Tenys pé Baruel, mais o peitoral com o chip no verso.

Foto: Guga e Silvia Herrera

O pórtico de largada era bem minimalista. Mesmo nos 5km havia dois postos de hidratação e até banheiro químico. No pós prova, banana, isotônico e água de coco, que adoro. E reflexologia dentro do shopping. Quem quisesse podia fazer gravação da medalha. Alguns cafés do shopping abriram e o supermercado Oba também, o que foi uma ótima ideia. Só na hora de pegar o casaco no guarda-volumes foi um pouco demorado, mas nada mais que 15 minutos, e as atendentes eram muito simpáticas. Esta prova não tem premiação em dinheiro e oferece uma infraestrutura acima da média. Abaixo os resultados das campeãs e campeões. Corri a convite da organização da prova.

Pódio

Foto: TF Run Series Market Place

21km - masculino

Kristian Lopes Pereira da Silva, 31 anos - 1:12:36 Silvanio Silva, 46 anos - 1:13:48 Pascoal de Jesus Santos, 43 anos - 1:13:56 Michel de Paula Passos, 34 anos - 1:14:24 Edimar Ferreira da Silva, 40 anos - 1:15:07

21km - feminino

Rosilene Costa de Souza, 37 anos - 1:29:48 Carla Munike, 36 anos - 1:31:56 Andrea Ritchie, 30 anos - 1:33:41 Miriam Epstejn, 36 anos - 1:33:56 Bruna Mattos, 35 anos - 1:34:30

10km - masculino

Elson da Silva, 26 anos - 32:23 Antonio Silva, 36 anos - 32:24 Jucimario Silva, 38 anos - 33:31 Wilton dos Santos, 42 anos - 33:36 Adilson Santos, 42 anos - 33:36

10km - feminino

Maria Gargiulo, 31 anos - 39:33 Marilia Serizawa, 37 anos - 40:12 Thais Shalan, 41 anos - 41:25 Bárbara Danc, 38 anos - 41:44 Juliana Veras, 40 anos - 43:24

5km - masculino

Lucas Vieira, 22 anos - 15:54 Anderson Teles, 38 anos - 15:57 André Tavares, 40 anos - 15:59 Claudio Macedo, 46 anos - 16:21 Alaelson da Silva, 25 anos - 16:31

5km - feminino