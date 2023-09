Response Foam Experience: do Ibirapuera à Liberdade

A manhã de sábado, dia 16, começou gelada na capital paulista, mas esquentou rapidamente para um grupo de sortudos corredores convidados a participar do evento Response Foam Experience da Mizuno. O encontro aconteceu na Running Land, uma loja especializada em artigos de corrida, um verdadeiro paraíso para os corredores de rua, localizada em frente Parque do Ibirapuera. E nossa colaboradora Viviane Jorge foi uma das convidadas. Confira todos os detalhes da experiência.

Foto: Mizuno

Pouco depois das 6 da manhã, subimos ao terraço da loja e encontramos um armário personalizado com uma bela surpresa: um look completo Mizuno e um par do modelo Advance RSP. Com seu design minimalista, característico da marca japonesa, foi amor à primeira vista. Depois de calçarmos os tênis, foi a vez da equipe da marca nos contar sobre a tecnologia Response Foam que fomos conhecer. A equipe nos explicou que o projeto foi orientado pelo consumidor, especialmente para atender às demandas e necessidades dos corredores brasileiros. Uma parte interessante - os produtos foram desenvolvidos no Brasil, o que tornou os preços mais acessíveis.

A novidade desses modelos é que eles trazem na verdade duas novas tecnologias: o Response Foam, que proporciona um maior retorno de energia, essencial para o desempenho, e o Response Core, um composto usado para tornar os calçados mais macios. Além disso, os tênis também utilizam a tecnologia Wave, icônica da marca Mizuno.

Foto: Mizuno

Após as explicações técnicas, saímos para o que os corredores estavam esperando: uma corrida de teste de aproximadamente 7 km. Seguimos em direção ao Parque do Ibirapuera e a sensação era como pisar nas nuvens com o Advance RSP. Logo no início do percurso, fomos surpreendidos por uma apresentação de um grupo de taiko, tambores japoneses, que ditaram o ritmo da nossa corrida. Percorremos cerca de um quilômetro e fizemos uma parada no Jardim Japonês do Ibirapuera, onde mais uma surpresa nos aguardava: nos bancos do jardim, fomos convidados a trocar de tênis, desta vez pelo modelo Superfast RSP. A diferença que sentimos, de imediato, foi na estabilidade; era um tênis firme e muito leve. Com ele, fizemos o maior trecho da corrida, quase todo composto por subidas, em direção ao bairro do Paraíso. Realizamos uma segunda parada, agora no restaurante japonês Nara Obentô, e trocamos novamente de tênis, desta vez pelo Victory RSP. A sensação foi completamente nova; realmente sentimos o retorno de energia. Com ele, seguimos até o bairro da Liberdade, onde a banda de taiko nos recebeu novamente com um show cheio de energia. Tivemos um incrível café da manhã no Kazu Cake.

Foto: Viviane Jorge/Mizuno

Agora, vamos ao que interessa. Abaixo, vou compartilhar o que achei e qual foi a sensação de usar cada um dos modelos. Foi muito interessante essa abordagem da marca em nos mostrar os três modelos juntos, pois você pode realmente sentir as características específicas e as diferenças entre eles. Um golaço da Mizuno. Uma informação importante que gostaria de destacar é que a modelagem é mais justa, e para mim, ficou muito confortável um número maior do que o meu pé.

Foto: Mizuno Advance RSP

Mizuno Advance RSP: achei este modelo o mais confortável de todos. Seu cabedal de knit, um tecido muito flexível, se ajusta perfeitamente ao pé do corredor e oferece excelente respirabilidade. Foi com ele que tive a sensação de estar pisando nas nuvens. Sua entressola utiliza as duas tecnologias, Response Foam, que proporciona um retorno de energia superior, e Response Core, que torna o tênis mais macio. Considerado o mais avançado entre os modelos, ele cumpre o que promete. Embora tenha um preço mais elevado, recomendo o investimento.

Peso: 271g Drop: 8mm Grade: do 34 ao 44 Preço sugerido: R$ 799,99

Foto: Mizuno Superfast RSP

Mizuno Superfast RSP: o Superfast combina o Response Foam com a tecnologia da placa Wave, uma característica tradicional da Mizuno. Seu cabedal de mesh, um tecido elástico de secagem rápida, auxilia na ventilação. Notei que ele proporciona bastante estabilidade e firmeza nos pés, embora tenha a sensação de um amortecimento um pouco menor em comparação com outros modelos. É uma ótima escolha para corridas de curta distância.

Peso: 262g Drop: 8mm Grade: do 34 ao 44 Preço sugerido: R$ 699,99

Foto: Mizuno Victory RSP

Mizuno Victory RSP: o Victory RSP utiliza exclusivamente a tecnologia Response Foam, oferecendo um retorno de energia ampliado. Este modelo apresenta um cabedal de Jacquard, um material altamente respirável, recomendado para manter os pés frescos durante o exercício. O retorno de energia é muito mais perceptível neste modelo. Também considero uma boa opção para aqueles que preferem tênis com uma altura maior.

Peso: 254g Drop: 8mm Grade: do 34 ao 44 Preço sugerido: R$ 599,99