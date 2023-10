Retirada do Kit da Maratoninha do Rio é neste fim de semana

Ano a ano a Maratona do Rio vem aprimorando a experiência oferecida. E este ano, além da prova para os adultos, que foi realizada em junho; agora vai rolar pela primeira vez a "maratoninha" para a criançada, no dia delas - 12 de outubro. Será a terceira edição da corrida infantil, as anteriores foram em 2018 e 2019. A entrega dos kits é este fim de semana e ainda há inscrições disponíveis. Já para a "Maratonona" a venda do primeiro lote das inscrições para 2024 praticamente esgotou em menos de 24 horas, e olha que eram 5 mil. Só restaram poucas da modalidade Desafio (21km + 42km). Informações sobre o novo lote vão ser divulgadas em breve.

Foto: Maratoninha do Rio

Outra novidade que o Blog Corrida para Todos teve acesso foi novas peças de vestuário que a adidas está preparando para a edição da maratona no ano que vem: corta vento e shorts. Vai ser uma edição limitada, que será vendida on-line e lá na expo. Podemos garantir que está linda. As maratonas do circuito Majors, oferecem este tipo de produto. E vai ter também o tênis da prova. Tivemos que colocar o celular numa caixa para a imagem não vazar.

A Granado patrocina a corrida infantil, e o nome completo é Maratoninha do Rio Granado Bebê. A retirada do kit neste fim de semana é na EcoVilla da Ri Happy, localizada dentro do Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A retirada poderá ser feita neste sábado e domingo, das 8h às 18h - os kits não serão entregues no dia da Maratoninha. Para quem ainda não garantiu um lugar na largada, ainda dá tempo. As inscrições seguem abertas e podem ser realizadas no site oficial da Maratona do Rio, com valores a partir de R$ 149,00, sem a camiseta dos pais.

Foto: Maratoninha

PATRULHA CANINA

Os kits para a garotada contarão com camiseta, número de peito, medalha e uma pulseira guia para quem participar das categorias de 100m e 200m, para crianças de 3 a 6 anos de idade. Além destes itens, as novidades estão por conta da inclusão de mimos para a alegria de adultos e crianças. O kit também terá Sabonete Líquido Granado, Toddynho Levinho, Bye-Bye FEVER (adesivo para alívio da febre) e ingresso para a Yup Star, roda-gigante com 88m de altura, localizada no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

No dia 12, após cruzar a linha de chegada, a criançada vai ganhar água de coco Campo Largo, biscoito Marilan, água e frutas. A Maratoninha vai ter uma a área de lazer. Uma das principais atrações do espaço lúdico será a presença dos personagens da "Patrulha Canina: Um filme Superpoderoso", que está nos cinemas e garantirá a presença dos personagens da Patrulha Canina. Os cãezinhos heróis Marshall, Chase, Rocky, Zuma, Skye e Rubble estarão na Maratoninha do Rio Granado Bebê para tirar fotos e interagir com a criançada.

Outro detalhe bacana, os participantes serão incentivados a realizarem doações de ração para a ONG Garra Animal, associação com sede no Rio de Janeiro e que se dedica a resgatar e reabilitar animais abandonados que sofreram maus tratos, disponibilizando-os para adoção. A criançada também vai encontrar brinquedões e pula-pula oferecidos pelo Sesc RJ pela arena, muita música com o grupo Fabuloso, recreadores da Animasom animando os pequenos, além da programação especial oferecida pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer.

"Assim como os adultos e crianças que garantiram um lugar na largada da Maratoninha do Rio Granado Bebê, estamos com a expectativa lá no alto com a chegada do evento, ainda mais com estas últimas novidades que trouxemos e a retirada dos kits que está para acontecer. Recebemos feedbacks de pais que nos contaram que as crianças estão realmente engajadas com a Maratoninha, se preparando como se fossem corredores de verdade, e já vivendo esta ansiedade positiva para participarem desta festa", contou Jued Andari, diretor do cluster de esportes da Dream Factory, organizadora da Maratoninha do Rio Granado Bebê.

Serviço: Maratoninha do Rio Granado Bebê

Data: 12 de outubro

Local: Praça Cuahtemoc (também conhecida como Praça do Índio), no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário do evento: 8h

Continua após a publicidade

Valor dos kits: a partir de R$ 149,00

Onde comprar no site oficial da Maratona do Rio: https://www.maratonadorio.com.br/maratoninha-do-rio Para mais informações: https://www.instagram.com/maratoninhadorio