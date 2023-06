Rio de Janeiro terá corrida de rua no último dia do ano

A São Silvestre, a corrida de rua mais popular do Brasil, está para completar cem anos. A 98ª edição será realizada em São Paulo, na manhã de 31 de dezembro, e deverá reunir cerca de 30 mil pessoas. Não é exclusividade da capital paulista esta corrida da virada do ano, há várias pelo Brasil, mas vai estrear uma concorrente de peso: a 1ª edição da Corrida de Vera Cruz, na capital fluminense, também matutina e com a mesma distância: 15km.

Foto: Corrida de Vera Cruz

O evento é uma iniciativa do Governo e da Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com as secretarias de Esporte e Turismo, e a Norte Marketing, empresa especializada em eventos esportivos e culturais, que se juntaram para criar uma experiência única durante a virada do ano, "combinando esporte, celebração e a riqueza histórica do país". As inscrições já abriram, a preços promocionais, a partir de R$ 30,00, na plataforma Ativo.

"Essa é uma prova que vem para ficar, com certeza entrará para o nosso calendário como um grande atrativo. Fechar o ano e celebrar a chegada de um novo ciclo na Cidade Maravilhosa, praticando esporte, compartilhando da alegria do povo carioca e das belezas naturais da cidade, certamente será uma grande opção para aqueles que pretendem agregar as festas finais de ano a um destino maravilhoso, com uma prova esportiva com grandes atrativos. O Governo do Rio tem uma grande alegria, com a Lei de Incentivo ao Esporte, em tornar possível um evento como esse", declara o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Com uma distância de 15 km, a prova percorrerá o Flamengo e a região do Aeroporto Santos Dumont, passando por alguns dos cartões-postais da Cidade Maravilhosa, como a Baía de Guanabara, o Museu do Amanhã, o Museu Histórico Nacional e o Museu de Arte Moderna (MAM).

Para o secretário municipal de esportes, Guilherme Schleder: "o Rio de Janeiro carecia de uma corrida dessa magnitude na virada de ano. O Réveillon do Rio é um dos maiores do planeta, com muitos turistas, e este evento vai ser um atrativo a mais. Estamos muito felizes em poder finalizar o ano com muito esporte na cidade", declara Schleder.

Espera-se a participação de aproximadamente 18 mil corredores vindos de diversas regiões do país para desfrutarem o percurso pelas ruas cariocas. Segundo Carlos Werneck, presidente-executivo do Visit Rio, esse evento da corrida de Vera Cruz é uma excelente oportunidade para promover o Rio de Janeiro como um destino atraente no cenário esportivo. "Os eventos de corrida têm se tornado cada vez mais populares ao redor do mundo e muito nos orgulha e desafia receber a corrida de Vera Cruz em nossa cidade. Além de incentivar a prática de exercícios físicos e promover um estilo de vida saudável, esses eventos também têm um impacto na economia local e oferecem uma oportunidade única para promover o Rio como um destino atraente no cenário esportivo, atuação prioritária na pauta do Visit Rio", conclui Werneck.

O nome do evento é uma homenagem à história do Brasil, em referência ao seu primeiro nome: Terra de Vera Cruz. A escolha simboliza um convite direto para todos os brasileiros celebrarem o Réveillon correndo em um percurso especial. O slogan "'Rio. Recomeço. Renovação." transmite a essência da Corrida de Vera Cruz, que é fomentar o esporte em um momento tão especial na vida dos brasileiros. E o melhor, na praia, que combina totalmente com Reveillon", destaca Celso Matsuda, diretor de Marketing da Norte. Resta saber se haverá premiação em dinheiro e se vão convidar a elite para a estreia do evento. Vamos aguardar.

Serviço

Corrida de Vera Cruz

Data: Domingo, 31 de dezembro de 2023

Horário: 7h30

Distância: 15 km

Inscrições: https://www.corridadeveracruz.com.br