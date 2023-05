Rosalia Camargo é a campeã do Endurance 50k do XTERRA Brasil

No fim de semana do Dia das Mães, Ilhabela recebeu a segunda etapa de 2023 do XTERRA Brasil - maior circuito de esportes outdoor do mundo. A competição mobilizou mais de 4.500 mil espectadores, além de 2.300 mil atletas profissionais e amadores que participaram das provas de Triathlon, Trail Run, Swim Storm, Kids e Caminhada Ecológica 3k, novidade para a etapa na temporada. E atleta, embaixadora da The North Face e mãe, Rosalia Camargo garantiu a primeira colocação na prova de Endurance 50k. A competidora garantiu o bicampeonato neste ano, liderando também a etapa carioca de Ilha Grande.

Foto: XTERRA

"Foi dura a prova, uma disputa boa com a segunda colocada. E linda demais, afinal Ilhabela é Ilhabela", comentou a atleta, que ainda aconselhou novos competidores que desejam viver a mesma emoção. "Treina e vem, a marcação nota mil, o percurso é técnico e ao mesmo tempo tem o trecho de corrida, está bem legal, bem variado, muito bonito. Vale muito a pena", falou Rosalia.

Ao nascer do sol no sábado (13), a praia do Perequê foi tomada pela adrenalina e espírito esportivo dos atletas. O pelotão da natação competiu no Swim Storm nas distâncias 1,5k, 1k e 500 metros levando emoção para os milhares de espectadores que marcaram presença na praia e na arena do evento. A caminhada, a novidade da edição, foi à tarde.

Na categoria masculina da ultramaratona de Endurance 50k, o atleta Carlos Magno comemorou o desempenho alcançado. Além disso, comentou a dificuldade do percurso e a motivação extra para ganhar a prova com a concorrência de fortes competidores.

"Estou muito feliz de estar aqui em Ilhabela novamente. Não é a primeira vez, não é a segunda e não será a última. A prova do XTERRA para mim é sempre incrível e desafiadora, a chuva de ontem (12) deixou a trilha muito melhor, ou seja, muito pior. Estou feliz com o resultado. Mas não importa o resultado, não importa a colocação, todo mundo tem que vir para se divertir, trazer a família e aproveitar não só o local, mas toda estrutura do XTERRA", falou o marotonista.

Vaga para o Mundial - No Trail Run 21k, que garante vaga para o Mundial nos Estados Unidos, os grandes vencedores foram os atletas Witala Andrade pela categoria feminina e João Ratinho na masculina. Os campeões vibraram com o resultado e falaram sobre a dificuldade do percurso.

"A montanha é minha religião, é lá onde encontro com Deus. Somos ele e eu sozinhos, não penso em adversário não. E o mais desafiador foi a parte de pedra, dá um pouco de medo, é escorregadio. Mas o importante é desviar das pedras e deixar o medo de lado", contou Witala.

"O percurso foi bem duro, técnico, com trecho muito bacana. Perfeito para quem gosta mesmo daquele trail. Foi emocionante, duro, não é para qualquer um", comentou o atleta que ainda deixou elogios para a etapa de Ilhabela: "Fiquei muito feliz de participar desta etapa do XTERRA,foi excelente a organização, sinalização top, impecável. Só tenho que agradecer por tudo, muito emocionado, devo isso a todo mundo que está me ajudando, minha família e a galera do XTERRA", finalizou João, campeão dos 21k.

Próximas etapas: Bonito (MS), Caraguatatuba (SP), Manaus (AM), Costa Verde (RJ), Independência (MG), Ilhabela 2 (SP) e Búzios (RJ).