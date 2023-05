Run Series colore de rosa as ruas de São José dos Campos

Um dos diferenciais do Circuito Santander Run Series da Track & Field é oferecer provas de qualidade em dezenas de cidades brasileiras, sempre próximas a shoppings. Há 19 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 150 mil atletas nas cerca de 80 etapas realizadas pelo País. No domingo, 7 de maio, rolou a prova em São José dos Campos colorindo as ruas de rosa, e o Blog Corrida Para Todos foi lá conferir.

Foto: Track Field

Além dessas provas, o Track&Field Run Series este ano vai realizar quatro etapas Pet Friendly em São Paulo. A primeira foi em 2 de abril, na corrida do Shopping Center Norte, onde os animais também podem correr com seus tutores, e a próximas vão ser em 2 de julho e 22 de outubro. E a quarta, no Mooca Plaza Shopping em 23 de julho. No kit o Pet ganha uma bandana.

Foto: Track Field

Neste domingo, o jornalista Guto Francischini correu os 10km, em 59 minutos, na etapa em São José dos Campos. Ele destaca que a sinalização foi impecável, com pontos de abastecimento mais do que suficientes, o kit com camiseta linda e estacionamento grátis. "Um cafezinho grátis antes da largada e banda fazendo um som ao vivo depois da linha de chegada. Eis o resumo da primeira prova do Run Series do ano em São José dos Campos, realizada no Shopping Colinas. Cerca de 2 mil corredores se espalharam pelas ruas da cidade, misturadas nos percursos de 5km, 10km ou 15km", conta Guto.

Foto: Guto Francischini

Guto acrescenta que a corrida do domingo comprovou a força de algumas cidades do interior paulista para receber provas já consagras nas capitais brasileiras. "Em uma região naturalmente mais carente de corridas de rua, o público acaba se identificando mais com as provas mais tradicionais e, dessa forma, o cliente é fidelizado. Sem falar na vantagem de retirar o kit, sem nenhuma fila, entre quinta-feira e sábado, com boas chances de levar pra casa mais algum produto Track&Field além do kit oficial", destaca o jornalista que se mudou para São José durante a pandemia.

"Ao longo do percurso, outra novidade foi a substituição dos copos plásticos de água por latas, medida já implementada em outras corridas. A iniciativa vale ser destacada ao substituir plástico por alumínio, mas se antes já era difícil abrir o copo de água, muito mais complicado é abrir - e beber - água em lata. Mas nada que atrapalhe os planos de quem estava lá para começar a correr, para se divertir ou para buscar o recorde pessoal", finaliza Guto, que deu nota 10 para esta corrida. O Circuito Santander Track&Field Run Series vai retornar a São José dos Campos em 9 de julho, na etapa do Center Vale Shopping.