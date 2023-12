Run Series divulga calendário 2024

Mal encerrou a temporada 2023 do Santander Track&Field Run Series, no domingo, 10 de dezembro, no JK Iguatemi em São Paulo, já divulgaram o calendário para 2024. Vão ser 80 etapas no ano em que o maior circuito de rua da América Latina completará 20 anos. As corridas estão sendo postadas na plataforma TFSports. A primeira será em 14 de janeiro, em São Paulo, na Vila Nova Conceição, bairro coladinho ao Parque do Ibirapuera. Clientes do Santander têm 25% de desconto na inscrição. A corrida de rua terá dois percursos, 10km e 5 km.

Foto: Track&Filed

Se a ideia for conhecer outras cidades, esse circuito é uma boa opção. Tem etapas em João Pessoa, Fortaleza, Feira de Santana, Santos, Jundiaí, Salvador, Riviera de São Lourenço, Aracaju, Teresina, Vitória, Cuiabá, Curitiba, entre outras. Por enquanto, foram postadas 58 provas, das 80. Aquela mais diferentona da capital paulista, que sobe os degraus o Farol Santander (antigo Prédio do Banespa), ainda não está. É uma das que farei com certeza. Este ano foi no dia 3 de dezembro. Segundo a assessoria de imprensa do evento, "o circuito também contará com etapas especiais realizadas em destinos paradisíacos com experiências complementares à corrida."

Foto: Track and Field

"A TFSports vem crescendo exponencialmente, fechamos o último trimestre com mais de 540 mil usuários conectados a uma base de mais de 5,7 mil treinadores, mostrando a tendência de as pessoas procurarem um estilo de vida mais ativo e saudável que é exatamente o nosso objetivo principal. Temos um planejamento estratégico robusto para a plataforma, com a inclusão, até 2025, de marketplaces voltados ao universo wellness e ampliação das ofertas de eventos e experiências por meio de parcerias com os melhores treinadores e assessorias esportivas do Brasil.", conta Fred Wagner, CEO da TFSports.

Além das corridas, há as experiências, como aulas de Yoga, Pilates e até Bike indoor; e um circuito de Beach Tennis - tudo no app. Para quem está começando, ou nunca participou desse circuito, vale a pena fazer. A prova oferece boa infraestrutura de estacionamento e banheiro, na maioria das vezes usam dos shoppings onde as largadas ocorrem, o kit contém uma camiseta da Track&Field de excelente qualidade, além de cupom de descontos na loja e outros mimos. A entrega de Kits é boa, feitas nas lojas da marca. Os circuitos são bem feitos, o guarda-volume é honesto, e há ativações de marcas parceiras. Os trajetos costumam oferecer mais de uma distância. E há duas etapas em São Paulo, que os corredores podem levar os cachorros, geralmente no Center Norte e no Mooca Shopping. Há provas no pôr-do-sol, à noite, mas a maioria é de manhã cedo. Aqui em São Paulo, o Blog Corrida para Todos já correu e recomenda as etapas no Center Norte (trajeto plano), Villa Lobos (trajeto plano), Market Place (trajeto plano) e Cidade Jardim (trajeto desafiador). E uma no interior, em São José dos Campos. Não é uma inscrição barata, na faixa dos 150 reais, mas vale cada centavo, e tem no máximo 2 mil corredores em cada etapa. Não há premiação em dinheiro, apenas com troféus e brindes, o foco é ser uma prova recreativa, para incentivar a prática esportiva. Apesar de não ter a modalidade caminhada, há muitos caminhantes nos percursos menores, mas nada que impeça a quebra dos recordes pessoais.