Sábado à noite, a corrida do Hard Rock Cafe fecha o verão em Floripa

Na sexta-feira (15), das 12h às 20h, no próprio Hard Rock, será realizada mais uma edição da Esteira Solidária. O projeto tem como objetivo fazer com corredores, inscritos ou não no evento, percorram 200 km em até 10 horas, somando a quilometragem de duas esteiras. Ao atingir o objetivo, as doações arrecadadas serão destinadas ao NEIM Maria Terezinha Sardá da Luz, conhecido como Creche do Forte, em Jurerê Internacional. Além de contribuir com as passadas, também é possível participar fazendo doações de brinquedos educativos e de dinheiro, via Pix. "Essa ativação se tornou marca do evento, desde a edição do ano passado. Nada mais justo que tentar fortalecer a Creche do Forte", afirma Junior Aguiar, diretor da Sportsland..

No sábado, a arena da prova será ao lado do IL Campanário Resort. E as atividades vão começar cedo. Às 9h tem a aguardada Corrida Rock Kids, para crianças de 2 a 14 anos. Logo depois, os "atletinhas" se divertem na Vila do Meu Boizinho, apresentada pelo Hospital SOS Cárdio. Será um espaço, dentro da arena do evento, que vai oferecer uma variedade de atividades recreativas, oficinas de pintura, música e a presença dos personagens alusivos ao Boi de Mamão.

A partir das 16h30, bandas se revezam nos palcos da corrida rock n' roll, seja na arena, ao lado do IL Campanário Resort, ou no palco da Plataforma Lounge do Jurerê Open. Antes do início das corridas, as bandas Banho de Lua e Afterlife (tributo ao Red Hot Chilli Peppers) animam os atletas. Durante o percurso os atletas irão se surpreender com três palcos espalhados pela orla de Jurerê, aliando o rock com temáticas do cinema. Depois que cruzarem a linha de chegada, a trilha sonora ficará por conta de Dudu Fileti e Banda Zawajus com Quarteto de Cordas, que farão um show especial em tributo à icônica banda inglesa Queen.