Sábado vai ter corrida dentro do aeroporto de Florianópolis

O corredor de rua é um bicho que adora novas experiências. E 1.200 deles se inscreveram na 1ª Night Run Floripa Airport, que será realizada neste sábado, 29 de abril, às 20h, dentro do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, na capital catarinense. Os percursos das corridas, de 5km e 10km, contornam as pistas de pouso e decolagem. Na prova de 10 km, os atletas passarão em frente ao antigo terminal de passageiros.

Foto: Match Sports

"A Night Run Floripa Airport será realizada em um momento importante para nós, junto com as celebrações, pela terceira vez consecutiva, do prêmio de melhor aeroporto do país, concedido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), por meio do Ministério da Infraestrutura (MInfra). Além disso, o evento esportivo inédito reforça a participação do aeroporto na vida de Florianópolis, como espaço também de lazer e entretenimento", afirma o CEO do aeroporto, Ricardo Gesse.

A retirada dos kits, dias 27 e 28 (das 10h às 22h) será em guichês na área de check-in do aeroporto. No sábado (29), dia do evento, a entrega dos kits será das 8h às 14h. Além de camiseta, número de peito, chip de cronometragem e revista oficial com programação e orientação, os atletas vão encontrar na sacola do kit um cartão de embarque, que dará acesso à largada.

Foto: Match Sports

Detalhe, a ida ao pórtico de largada passará pela área de inspeção de segurança do aeroporto (o conhecido raio-x que leva a área de embarque). Na área de embarque haverá um portão específico da corrida, que dará acesso às largadas dos 5km e dos 10km. Por conta dessa inspeção a organização pede aos inscritos para chegarem ao local antecipadamente, para não perderam a largada às 20h. Todos os concluintes receberão medalhas de participação na área de retirada de bagagens. Depois, é a vez da confraternização no Boulevard 14/32. No espaço haverá show com música ao vivo, ações de patrocinadores e outras atrações. Será também o momento de premiar os vencedores das provas, com troféus aos três primeiros colocados no geral nos 5 km e nos 10 km, masculino e feminino, e também para as categorias por faixa etária.

"A festa no Boulevard 14/32 marca o encerramento do evento com muita animação. Será o espaço em que os participantes celebram os seus feitos e compartilham a experiência com os outros corredores e também com amigos e familiares em um ambiente descontraído e aberto ao público", comenta Matheus Corazza, diretor da Match Sports, empresa parceira da Floripa Airport na realização do evento. A Night Run Floripa Airport é uma realização da Floripa Airport e da Match Sports. O evento esportivo é apresentado por Michelob Ultra e tem o patrocínio de Hospital Baía Sul, Supermercados Imperatriz Gourmet e CDL Florianópolis, através do Núcleo de Esporte e Saúde.