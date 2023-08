Saiba tudo sobre o ASICS Gel-Kayano 30

Se você já corre há um tempinho com certeza já teve um Gel-Kayano, um dos mais tradicionais tênis para corrida de rua da ASICS, que está lançando a edição de número 30! A grande novidade é a nova tecnologia a 4D GUIDANCE SYSTEM(TM), na entressola, para oferecer aos corredores o suporte necessário do início ao fim da corrida, ou seja, a estabilidade máxima possível durante a prática.

FOTO: GEL-KAYANO 30/ASICS

O GEL-KAYANO 30 (R$1.299,99.) é leve e bem rígido, não dá para dobrar de jeito nenhum e isso tem uma razão científica. Após várias pesquisas e testes no Instituto de Ciências do Esporte da ASICS, em Kobe, a marca descobriu que o tempo de aterrissagem de cada passo dura cerca de 0,2 segundos, mas é a repetição que faz com que o calcanhar vire para dentro e, a partir disso, foi criada a tecnologia 4D GUIDANCE SYSTEM(TM), que consiste em um sistema integrado à entressola do tênis que dá o suporte necessário aos corredores, adaptando-se às mudanças de pronação dos pés causadas pela fadiga, ao longo da corrida. Dessa forma, ela, junto com as outras tecnologias, torna o tênis ideal para quem busca o máximo de conforto, segurança e estabilidade tanto para treinos, provas e até mesmo para caminhadas mais longas.

"Para trazer esse novo modelo, pesquisamos bastante sobre como fica a postura de quem corre por muito tempo e como é a pressão do pé dentro do tênis nessas condições. Focamos muito em conforto, pensando além do suporte. Nosso objetivo é que quando a pessoa colocar o GEL-KAYANO(TM) 30 nos pés já sinta a diferença e que ao longo da corrida esse conforto permaneça, oferecendo o suporte necessário. Ficamos muito felizes com essa evolução do tênis e esperamos que os corredores experimentem e sintam na prática esses benefícios", explica Daniel Costa, diretor de produtos e inovação ASICS na América Latina.

FOTO: GEL-KAYANO 30/ASICS

O GEL-KAYANO(TM) 30 também foi pensado e desenvolvido para proporcionar aterrissagens mais suaves graças à tecnologia PureGEL(TM), uma atualização da tecnologia GEL(TM) do modelo anterior, que é 65% mais macia, proporcionando mais absorção de impacto e transições mais suaves para o corredor. Além disso, ele também apresenta mais conforto e velocidade por meio da combinação do amortecimento mais leve do FF BLAST(TM) PLUS ECO unido ao aumento de 4mm na altura geral da entressola.

Seu cabedal foi construído com Engineered Stretch Knit, que é respirável e cria um ajuste mais confortável com melhor flexibilidade. Ele também é feito com aproximadamente 20% de conteúdo de base biológica.

Em testes conduzidos pelo Instituto de Ciências do Esporte da ASICS, o GEL-KAYANO(TM) 30 oferece melhorias significativas no conforto em relação ao seu antecessor. Os participantes do teste também perceberam que o tênis era ainda mais confortável após longas corridas do que quando o calçaram pela primeira vez.

1ºASICS GEL-KAYANO

Um tênis com história. Em 1987 o designer industrial Toshikazu Kayano chegou à ASICS e foi desafiado a criar um modelo para ocupar o lugar do GT-Cool Xpress, que além da corrida também era utilizado para ginástica, cujo esporte incluía movimentos laterais. Para desenvolver esse novo tênis, ele se inspirou nas cascas de besouros e criou uma estrutura exoesquelética rígida, incluiu uma entressola de dupla densidade e um novo design na lingueta (Mono-Tongue System). Em homenagem ao seu criador, o novo modelo recebeu seu nome e passou a se chamar GEL-KAYANO(TM).

Alguns anos depois, em 1995, o designer e criador do modelo renovou o tênis levando em consideração a opinião dos corredores que estavam buscando um tênis que os ajudasse ainda mais no desempenho profissional. A cada nova edição, a ASICS trazia mais inovação para o GEL-KAYANO(TM), tanto no design como nas tecnologias de ponta. Um dos destaques foi a terceira edição do tênis que apresentou o sistema Duomax; outra edição que pode ser considerada como um marco foi a quinta que trouxe o GEL(TM) visível pela primeira vez. E, a partir da oitava versão o tênis passou a ser numerado.

Quando o GEL-KAYANO(TM) chegou em sua edição de número 13, Kayano deixou de assumir o projeto. E, no próximo ano, em 2024, ele encerra sua jornada na ASICS.

"Dizem que a ASICS oferece muitos calçados funcionais. Os designs são importantes, mas o processo de design também desempenha um papel muito importante. Sou muito exigente com os detalhes. Por exemplo, incorporei letras ocultas e outros recursos ocultos que poucas pessoas perceberiam. Eu realmente espero que a ASICS continue oferecendo esse tipo de espírito lúdico em seus produtos, mantendo sua funcionalidade", destaca Toshikazu Kayano.

CURIOSIDADES

. Em 2004, o Gel-Kayano 10 foi o calçado escolhido pela delegação japonesa na Olimpíada de Atenas.

. Em 2008, o Gel-Kayano 14 ganhou o prêmio anual "Escolha do Editor", da revista Runner's World.

. Em 2012, o Gel-Kayano 18 marcou o início da aplicação de conceitos de sustentabilidade da linha, introduzindo conceitos desenvolvidos pelo MIT.