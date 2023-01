São Silvestre: entrega de kits termina na véspera da corrida

É uma festa participar da Corrida Internacional de São Silvestre na capital paulista, a corrida de rua mais antiga do Brasil e a mais popular. Vem gente do mundo inteiro correr no último dia do ano e aproveitar para celebrar o Ano-Novo na Avenida Paulista, local da chegada da corrida e da festa da virada. Vão correr nesta 97ª edição 32 mil pessoas. E para evitar tumulto, a retirada do kit de participação começa nesta terça-feira, 27 de dezembro, e vai terminar na véspera da corrida, no dia 30 de dezembro, no Palácio das Convenções do Anhembi - Hall Nobre, na Av. Olavo Fontoura, 1.209, acesso pela entrada do Auditório Elis Regina, em Santana, na Zona Norte paulistana.

Retirada do Kit da São Silvresre será no Anhembi.

Vamos aos horários Dias 27, 28 e 29 de dezembro, das 9h às 20h, e no dia 30 de dezembro, das 9h às 17h. Para retirar o kit, o atleta deverá apresentar documento original com foto, que pode ser RG, o RNE, a Carteira de Motorista ou Passaporte. Como nas edições anteriores houve fraude com corredores jovens correndo com inscrição de idosos (que são mais baratas), a organização fará um pente fino já na entrega do kit. Essa categoria terá um setor diferenciado na retirada do kit. É bom ir sem pressa, pois haverá a Expo do Atleta, ao lado da Retirada do Kit, nas dependências dos Halls Nobres 2 e 3 do Palácio das Convenções, com várias marcas presentes, como por exemplo a Authen - especializada em vestuário esportivo feminino; Velocitá; PinkCheeks

A primeira largada no sábado, 31 de dezembro, será às7h25, para os cadeirantes. Às 7h40 largará a elite feminina, e em seguida, às 8h05 o início, a elite masculina, Pelotão Premium, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral. O acesso à largada será permitido apenas aos atletas com número de peito, como acontece desde 2017. A entrada dos atletas será feita por setores, entre 5h e 8h: Elite A/B - Rua Augusta; Premium/PCD/PM/GCM - Rua Frei Caneca; Laranja - Rua Ministro Rocha Azevedo; Branco - Rua Peixoto Gomide; e Lilás - Alameda Casa Branca.

Elite

O Brasil não vence a São Silvestre desde 2010 no masculino, e desde 2006, no feminino.

As últimas vitórias nacionais foram em 2006 (feminino) e 2010 (masculino). Desde então a hegemonia tem sido africana, com os atletas do Continente não dando chance aos corredores nacionais. No ano passado, os brasileiros Daniel Nascimento e Jenifer do Nascimento ficaram com os segundo e terceiro lugares, respectivamente, no melhor desempenho do país dos últimos anos. Este ano, a elite brasileira conta com: Giovani dos Santos (seis títulos da Volta da Pampulha, bicampeão da Meia Maratona Internacional de São Paulo e neste ano venceu a Meia Maratona Internacional de Guarulhos e a Dez Milhas Garoto, além de um terceiro lugar na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro), Ederson Vilela (campeão da Pampulha em 2019, foi quarto neste ano) e José Márcio Leão (campeão da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro de 2017 e na São Silvestre de 2021 foi o segundo melhor brasileiro, com o quinto luga). No feminino, confirmaram a presença Jenifer do Nascimento (3ª na São Silvestre 2021), Amanda de Oliveira (top 5 nos 21 km de Maratona do Rio de Janeiro de 2021), Larissa Quintão (campeã da Meia Maratona de Belo Horizonte 2022), Mirela Andrade (bicampeã no Sul-Americano de Maratonas).

Entre os africanos, os destaques da São Silvestre no masculino são o tanzaniano Joseph Panga (campeão da Dodoma Half Marathon 2022); os ugandenses Andrew Kwemoi (campeão da Meia Maratona de Lille, na França, em 2022); Maxwell Rotich (campeão da Azkoitia Azpeitia Diego Garcia Memorial Half Marathon, na Espanha, em 2022); Moses Kibet (vice-campeão da Meia Maratona de Uganda em 2020 e campeão da Volta Internacional da Pampulha neste ano); e os etíopes Tilahun Kigussie (campeão da Maratona Internacional de São Paulo 2022), e Tesfaye Dibaba (campeão da Maratona de Dubai).

No feminino, as favoritas são as etíopes Kabebush Yisma (campeã da Maratona Internacional de São Paulo e da Maratona do Rio de Janeiro, ambas em 2022), e Wude Aymer (vice-campeã da Adnoc Abu Dhabi Marathon - UEA-2019; e quarta colocada da São Silvestre de 2017); as quenianas Vivian Kiplagati (bicampeã da Volta Internacional da Pampulha - 21/22 - e 3ª na Maratona Internacional de São Paulo 2022); e Catherine Reline (campeã da Telesia Half Marathon, na Itália, em 2022); e a tanzaniana Jackline Sakilu (campeã da Dodoma Half Marathon 2022).

Bloqueio das ruas

O esquema de fechamento das ruas começará no dia 29/12, às 10h, com a interdição de uma faixa da Alameda Campinas entre a Av. Paulista e Rua São Carlos do Pinhal (Montagem do Posto Médico). No dia 30/12,às 18h, acontecerá o fechamento total da Alameda Campinas entre a Av. Paulista e Rua São Carlos do Pinhal (Montagem do Posto Médico); às 20h o fechamento total da Av. Paulista (transversais continuam liberadas) e dos acessos à Paulista nos dois sentidos (entre Rua Teixeira da Silva e Rua Bela Cintra); e até às 22h haverá a ocupação de duas faixas à esquerda da Av. Dr. Arnaldo (sentido bairro centro). No dia 31/12,a partir de zero hora até a 1h, serão fechadas todas as transversais da Av. Paulista, com exceção das ruas Bela Cintra, Teixeira da Silva e Leôncio de Carvalho; e a partir das 5h de todas as vias que compõem o percurso serão interditadas. Por definição dos órgãos competentes e autoridades públicas, as transversais da Avenida Paulista continuarão fechadas mesmo após o término da Prova em razão do Réveillon.

Aqueles que pretendem ir ao evento com transporte público no dia 31, seja ele ônibus ou Metrô, devem observar a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção. No site da SP Trans há toda a informação sobre as linhas de ônibus que estarão disponíveis, bem como as alterações para o dia. Já no Metrô, a melhor opção é a Estação Consolação, que estará mais próxima da largada neste ano. Importante ressaltar que as saídas das estações Brigadeiro e Trianon do Metrô não darão acesso à área de largada da prova. Todos os acessos devem ser feitos pelos setores correspondentes a cor do número de peito na Alameda Santos e Rua São Carlos do Pinhal. No kit do atleta haverá um mapa informando os setores bem como no Manual do Atleta que se encontra no site oficial.

A 97ª Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, realização do Portal GazetaEsportiva.com, promoção da TV Gazeta, transmissão das TVs Gazeta e Globo, com organização técnica da Yescom. O patrocínio é de Comgás, Dorflex, Café 3 Corações, NewOn, Assaí, Drogaria São Paulo e Smart Fit, com apoio de Cosan, Montevérgine, Dois Cunhados, Movida, Mantiqueira Brasil, Bendita Cânfora, Comfort Nova Paulista, Joma, Itambé e Movimento Plástico Transforma. A Prova tem apoios especiais do Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo e Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo.

Homenagem

Sérgio Felipe dos Santos, Superintendente Geral da FCL, com a homenagem

Idealizada pelo jornalista Cásper Líbero em 1925, a São Silvestre ganha cada vez mais força com o passar dos anos, consolidando-se como o principal evento do gênero no País e na América Latina. Seu prestígio e importância fica evidente com a grande procura, tornando-se uma meta para atletas de todos os estados do Brasil e também do exterior. Prestes a realizar sua 97ª edição, dia 31 de dezembro, a São Silvestre obteve o reconhecimento mundial sendo homenageada pelo órgão maior do atletismo, a World Athletics, com sede em Mônaco, com a Placa de Patrimônio Mundial do Atletismo. A Prova une-se, dessa forma, a um seleto e relevante grupo de eventos, cidades, personagens e lendas que contribuem para o desenvolvimento e crescimento da modalidade em todo o planeta. Criada em 2018, a homenagem celebra e une competições atléticas icônicas e históricas. Até hoje, cerca de 70 placas foram concedidas em seis continentes. No Brasil, além da São Silvestre, também foi agraciado o campeão olímpico do salto triplo Adhemar Ferreira de Silva. O design da placa foi definido por um concurso internacional entre dezembro de 2018 e março de 2019 e o vencedor foi o brasileiro Fernando Silva, 27 anos, morador e corredor da cidade de Manaus. O oval principal do design representa o esporte "global" do atletismo, enquanto a cor dourada do anel representa a "excelência". As seis cores modernas e brilhantes que cercam o principal oval dourado representam a "universalidade" e a diversidade do atletismo. Além dessa homenagem, a São Silvestre recebeu recentemente o Selo Ouro e o Permit da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).