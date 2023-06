Sephora Beauty Run chega a 10ª edição com novo percurso

A Sephora Beauty Run é certeza de uma corrida feminina de primeira linha, ainda mais na celebração dos 10 anos! Será uma 6 km no dia 25 de junho, pela primeira vez no Shopping Morumbi, com percurso na Marginal Pinheiros, na Zona Sul de São Paulo. As inscrições já esgotaram. Ela é muito conhecida pelo kit finisher, o mais bombado de todas as corridas femininas, com dezenas de produtos de beleza e avaliado em até R$ 700,00!

Nesta edição, a Sephora Beauty Run ainda conta com uma atração especial na arena. Ao fim da prova, todas as beauty runners podem se divertir com o show do Timbalada. Perfeito para liberar toda endorfina após o desafio completo! Nesta área, as atletas também poderão aproveitar e experienciar todas as novidades da arena deste ano que inclui uma roda gigante e ativações exclusivas de marcas parceiras.

"Na Sephora, acreditamos que o esporte e o bem-estar fazem parte da construção da beleza real, de dentro para fora, e ajudar as mulheres nesse processo está no DNA da rede francesa. O Beauty Run é uma grande experiência que nos aproxima ainda mais do público feminino e traduz esse propósito. Com essa conexão real, nos tornamos uma das principais corridas de rua do Brasil", explica Cataldo Domenicis, diretor de marketing da Sephora no Brasil.

No kit pré corrida há: shorts, camiseta, viseira, bolsa e número de peito para garantir uma experiência única. A retirada do kit a será na loja Sephora escolhida no momento da inscrição: Eldorado e Higienópolis nos dias 22 e 23 de junho, e Morumbi nos dias 22, 23 e 24 de junho.

O início do evento acontece no dia 25 de junho, a partir das 6h no estacionamento aberto do Shopping Morumbi, em São Paulo. Após concluir o trajeto, todas as corredoras retiram o kit-finisher . Com quatro variações, o kit escolhido, selecionado no momento da inscrição, inclui produtos sortidos das marcas: Caudalie, Sebastian, Sephora Collection, MAC, Kylie Cosmetics, Benefit, Bruna Tavares, Mari Maria, Rose inc, Biossance, Bumble and Bumble, Aveda, Braé e Givenchy.

SERVIÇO

Inscrições: iniciaram em 29 até maio, mas já se esgotaramRetirada do pré-kit: das 10h às 22h - Shopping Eldorado e Shopping Higienópolis nos dias 22 e 23 de junho, e Shopping Morumbi nos dias 22, 23 e 24 de junho.