Skechers GO Run Ride 11 é lavável na máquina

Todos os tênis de corrida de rua vêm com a mesma informação: não lavar na máquina de lavar. Vinham. Acaba de chegar ao Brasil um modelo da marca californiana Skechers que colocou uma plaquinha no cadarço do próprio tênis trazendo a novidade: lavável na máquina. É o Go Run Ride 11, muito usado pelo meio fundista que migrou para as meias maratonas, o queniano Edward Cheserek, 29 anos, que mora no Oregon (EUA). Em 17 de setembro ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar na Meia Maratona de København (Dinamarca) com o tempo de 59:11. E durante a faculdade, ele venceu tudo que tinha direito nos EUA. Foram 14 vitórias no NCAA, entre 2014 e 2017. E tem também um recorde mundial, estabelecido em 2019: 13:29 nos 5 km (corrida de rua). Baita garoto propaganda/embaixador.

Foto: Silvia Herrera

O modelo é muito confortável, nem parece ser de placa de carbono, mas é. Tem também palmilha Arch Fit®, certificada por especialistas dos pés, que fornece suporte ao arco do pé; tecnologia HYPER ARC(TM) que proporciona eficiência em cada passo; cabedal em malha leve, durável e respirável e no solado, borracha GOODYEAR®, que confere maior tração, estabilidade e durabilidade. Quero só ver se vou ter coragem de colocar um tênis de mais de R$ 1 mil dentro da máquina de lavar. Mas só de pensar nisso fico mais tranquila, sempre ouvi das marcas esportivas que a tecnologia desses tênis não são resistentes a máquina de lavar roupa, e por isso, ninguém lava. Usa os 500 km e troca, dá para alguém ou joga fora. Eu costumo lavar a palmilha, e passar um pano úmido em todo o resto. Vou testar. Já perguntei na Skechers, mesmo sendo lavável, o tênis não pode ser centrifugado nem secado na máquina. Tem que ficar de olho para interromper o ciclo. E fica aí a sugestão, que tal um modelo que dê para centrifugar e secar na máquina? A comunidade corredora iria adorar essa facilidade.

Foto: Silvia Herrera

Foto: Skechers

A marca acaba de lançar também o modelo GO Run Razor 4, que traz essas mesmas característica (inclusive lavar na máquina), com uma diferença na entressola: a tecnologia HYPER BURST PRO(TM), com amortecimento de TPU altamente responsivo, ultraleve, duradouro e resiliente. A do GO Run Ride 11 foi desenvolvido com HYPER BURST ICE(TM), que garante passadas mais suaves.

Foto: Skechers

GO Run Ride 11 Preço sugerido: R$ 1.299,99 Altura da sola: 38mm - 32mm Drop: 6mm Peso: 278g (Masculino) e 215g (Feminino)

Foto: Skechers

GO Run Razor 4 Preço sugerido: R$1.129,99 Altura da sola: 30mm - 26mm Drop: 4mm Peso: 227g (Masculino) e 181g (Feminino)