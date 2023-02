SOS Ressaca

Carnaval de rua depois de dois anos de jejum e você caiu na folia, nem quis olhar a planilha de treinos, foi festar com os amigos. Faz parte do jogo e segundo especialistas, extrapolar de vez em quando faz bem para a saúde mental. Agora bora conferir as receitas de dois sucos verdes que vão te ajudar a recuperar a hidratação e as energias, na tradicional ressaca da Quarta-Feira de Cinzas. Receitas da nutricionista Larissa Marfori, da Care Club São Paulo.

Foto: Care Club

A soluçao para a ressaca é simples: hidratação e descanso. "É preciso tomar muita água no dia da ressaca, mas na grande maioria das vezes, a reposição de eletrólitos também é necessária - principalmente se tiverem ocorrido episódios de vômitos ou diarreia - o que pode ser feito com a ingestão de isotônicos. Comidas mais leves e pouco gordurosas - como purê de batata - também auxiliam na recuperação", orienta Brendha Ferreira Henrique, nutri da Care Club Porto Alegre. O descanso também é fundamental, pois o corpo fica enfraquecido e precisa de tempo para se recuperar.

"Beba muita água! Alguns sintomas de pouco consumo de água: sede; boca seca; cansaço; tontura; indisposição; desatenção; alteração de humor; queda da pressão arterial; urina concentrada e com forte odor. Uma boa opção para aumentar o consumo de líquidos ao longo do dia é consumir chás gelados, sucos de frutas naturais, água de coco, por exemplo", recomenda a nutri Larissa Marfori, da Care Club São Paulo

E depois de tantos dias de festas, não adianta querer voltar para o ritmo de treino de antes de uma vez só. " Não tente compensar a semana do carnaval com comportamentos nocivos - como pular refeições ou treinar em jejum - pois não há essa necessidade: há um ano novo inteirinho pela frente", conclui a nutricionista Brendha.

SUCOS VERDES- nutri Larissa Marfori

Maçã e Couve:

Continua após a publicidade

Maçã Fuji - 1 Unidade pequena (140g)

Couve - 1 Folha média (20g)

Limão - 1 Unidade média (40g)

Gengibre - 1 Fatia (4g)

Água e gelo - À vontade

Forma de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador e consuma em seguida.

Continua após a publicidade

Melão e couve:

Melão - 2 Fatias (140g)

Couve - 1 Folha média (20g)

Pepino (com casca) - 0.5 Unidade (50g)

Hortelã - 2 Colheres de café cheia (8g)

Maçã - 1 Unidade pequena(80g)

Água de coco - 1 Copo pequeno(s) (150ml)

Continua após a publicidade

Stévia a gosto

Forma de preparo: lave bem a mac?a?, corte ao meio e retire as sementes. Bata todos os Ingredientes no liquidificador ate? tudo estar totalmente triturado. Passe em uma peneira, adoce e sirva.