SP CITY Marathon 2023 reúne mais de 13 mil corredores de rua, vindos de todo país e de 27 países

Inspirada nas corridas norte-americanas, com muito capricho na infraestrutura, a SP CITY Marathon, realizada no domingo, vem se consolidando e agradando ao corredor amador, e os atletas de elite. Este ano, somando as duas distâncias oferecidas - 42km e 21km - a prova reuniu mais de 13 mil atletas, corredores de todos os estados e 27 países. Ela é uma prova que larga em um ponto e chega em outro, exige uma logística diferenciada, que está no DNA da Iguana Sports, um dos organizadores de corrida mais antigos do setor.

Foto: Iguana Sports

Na maratona, o atleta Renilson Vitorino (AEC Kauê) conquistou a sua primeira vitória nesta distância, atingindo a marca de 2h23'31, enquanto no feminino Mariana Luchezi marcou o tempo de 2h53'22 e garantiu o lugar mais alto do pódio. O campeão é gari: "Essa foi a minha primeira vitória em provas de maratona e procurei cadenciar bem, porque eu sabia que a Avenida 23 de Maio definiria a prova de depois foi só encaixar um bom pace até o final. Quero agradecer ao projeto Correr para o Futuro e ao meu técnico, e graças a Deus valeu toda rodagem de quase 30 quilômetros nessas duas últimas semanas de ciclo.",

"Prova dura, percurso nada rápido, mas corri com as pernas e sempre com o coração, rezei, chorei, agradeci, consegui fazer uma prova bem linear e finalizei super bem. OBRIGADAAA POR TANTO CARINHO, choreiiiii demais com a torcida! Obrigadaaa a toda minha equipe, sem vocês nunca seria possível!", escreveu Mari no Instagram. Ela treina com Alex Briani e tem apoios da Sou Dobro e da marca de roupas esportivas femininas La Vie Sports.

Já nos 21,097km, Robson de Lima e Franciane dos Santos Moura foram os grandes campeões desta edição, que se tornou a segunda maior corrida de rua do Brasil. Além dos atletas de elite, a prova também premiou os 100 primeiros colocados das duas distâncias percorridas.

Nesta edição, a prova contou com o patrocínio da Comgás e o apoio de marcas como Vigor, Max Recovery, Michelob Ultra, Dobro, Black Skull, Fotop e Bodytech.

Confira os premiados de cada distância:

MARATONA (42KM) - MASCULINO

1- RENILSON VITORINO- 2H23'31

2- MICHAEL DE PAULA PASSOS- 2H24'01

3- RAPHAEL MAGALHÃES- 2H26'28

4- JUSTIN MOSE MOGIRE- 2H26'32

5- FABIO MOTA PAIVA- 2H31'27

MARATONA (42KM) - FEMININO

1- MARIANA PONTES VILLA LUCHEZI- 2H53'22

2- NATALIA SANTIANNI SOBRAL- 2H56'11

3- RENATA MORENO DOS SANTOS- 2H56'18

4- ROSEMEIRE SANTANA ARENA- 2H57'24

5- DAYANE SANTOS DE FREITAS- 3H00'57

MEIA MARATONA (21KM) - MASCULINO

1- ROBSON PEREIRA DE LIMA- 1H07'39

2- GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA- 1H08'03

3- JEFFERSON ASSIS DE SOUZA- 1H08'21

4- DAMIÃO ANCELMO DE SOUZA- 1H08'51

5- MELQUISEDEQUE MESSIAS RIBEIRO- 1H09'06

MEIA MARATONA (21KM) - FEMININO

1- FRANCIANE DOS SANTOS MOURA- 1H17'20

2- JESSICA LADEIRA SOARES- 1H19'16

3- TAMYRES BERNARDINO DE MATOS- 1H22'16

4- RAISA MARCELINO DO NASCIMENTO- 1H22'50

5- DANIELA LAVIGNATTI- 1H23'47