SP Kids Run com a Turma da Mônica será em 20 de agosto

Bora agitar a criançada. Está confirmada a 7ª SP Kids Run em parceria com a Maurício de Sousa Produções, responsável pela Turma da Mônica, e organizada pela Fuse Eventos Esportivos. A corrida infantil será dia 20 de agosto, a partir das 9h, para crianças entre 2 a 10 anos de idade, no Shopping SP Market, na zona sul paulistana.

Foto: Fuse

Os percursos variam de 50 a 200 metros de acordo com a idade dos participantes. Serão três largadas: 50 metros para idades de 2 a 4; 100 metros para de 5 a 7 anos; e 200 metros para os de 8 a 10 anos. "É um evento infantil que além de muito divertido, é um incentivo para a prática de esportes desde a primeira infância", comenta Maíra Santos, gerente de marketing do empreendimento.

Foto: Fuse

Para participar, os interessados devem escolher entre as duas opções de kits. A opção 1 (R$ 75,00 ) contempla a participação na arena e a corrida. Já a opção 2 (R$ 175,00), além dos benefícios da primeira, também conta com um ingresso para um dia inteiro de diversão dentro do Parque da Mônica, que é também no Shopping SP Market. Todos os participantes recebem camiseta, numeral, brinde de patrocinadores e apoiadores e medalha de participação para aqueles que concluírem o percurso.

As inscrições são feitas por meio do site https://www.ticketsports.com.br até o dia 13 de agosto ou quando atingir o limite máximo de participantes. A retirada dos kits acontece no dia 19 de agosto, das 11h às 19h nas dependências do shopping SP Market, com apresentação de documento obrigatória.

Serviço:

7ª edição da SP Kids Run

Quando: 20 de agosto

Onde: nas dependências do shopping

Horários: abertura da arena, 9h - início das baterias, 10h - encerramento, 13h

Valores: de 75 a 175 reais

Informações e inscrições: www.spkidsrun.com.br

Vídeo da prova: https://youtu.be/xEhbGKApU9Q