SporTV vai transmitir o Mundial de Atletismo em Budapeste

Competição mais importante do ano do atletismo, o Mundial em Budapeste (Hungria) começa neste sábado, 19 de agosto, e vai até dia 27. O SporTV transmitirá, ao vivo, para o Brasil com comentários de Fabiana Murer (ex-atleta do Salto com Vara, ouro no Mundial de 2011) e Arnaldo de Oliveira (velocista, Bronze no 4x100m na Olimpíada de Atlanta - 1996). O Time Brasil conta com 55 atletas, e os destaques são Alison dos Santos (ouro no Mundial do Oregon-2022 e bronze na Olimpíada de Tóquio-2021, na prova dos 400 m com barreiras); Caio Bonfim (medalha de bronze nos 20 km marcha atlética no Mundial de Londres-2017); e Darlan Romani (campeão mundial indoor do arremesso do peso em Belgrado, na Sérvia, em 2022).

Budapeste está cinco horas a mais em relação a Brasília e a marcha atlética masculina de 20 km abre a competição às 3:50 da madrugada de sábado, no horário do Brasil, com a participação de Caio Bonfim e Max Gonçalves. E nesta quinta-feira (17/8) quem viaja para Budapeste são Alison dos Santos (foto acima), Rafael Pereira e o treinador Felipe de Siqueira, que fizeram a última fase de preparação na Turquia. Alison só disputará os 400 m com barreiras, abrindo mão dos 400 m rasos, prova que também conseguiu índice para o Mundial e a Olímpiada de Paris-2024. "Precisamos de prioridades", disse Felipe.

Será uma edição histórica, que celebra os 40 anos da competição, que será realizada no novo Centro Nacional de Atletismo, erguido na margem leste do rio Danúbio, com capacidade para 35 mil pessoas (depois será reduzida para 15 mil). No primeiro dia de provas 13 brasileiros vão competir. São esperados mais de 2.000 atletas de mais de 200 países. A primeira edição do Mundial foi disputada em 1983, em Helsinque, na Finlândia, novidade implantada pela então Federação Internacional de Atletismo Amador, hoje World Athletics. Nesta quarta-feira (9/8) comemora-se também a primeira medalha brasileira num Mundial de Atletismo, conquistada por Joaquim Cruz, aos 20 anos, bronze nos 800 m. Uma história incrível contada pelo brasileiro que se culpou pela estratégia escolhida para a prova, mas aprendeu a correr na frente, aprendizado que se traduziu no ouro olímpico no ano seguinte.

Foto: CBAt

A Maratona feminina será no sábado 26 de agosto (2h da manhã, horário de DF) e a masculina no mesmo horário no dia seguinte. Entre os atletas convocados para disputarem a maratona, três são patrocinados pela ASICS: Johnatas Cruz (Praia Clube-MG), Valdilene dos Santos Silva (Pinheiros-SP) e Andreia Aparecida Hessel (Pinheiros-SP). Na maratona feminina, Mirela Saturnino de Andrade (APA-PE) completa a equipe. E no masculino, E completam o time: Justino Pedro da Silva (APA Petrolina-PE) e Paulo Roberto de Almeida Paula (São Paulo-SP). Mesmo com índice, o grande destaque da maratona no Brasil, Danielzinho não vai participar, ele lesionou o tornozelo durante a Maratona do Rio em junho.

Com previsão de muito sol e temperaturas variando entre 23 e 34 graus, os 51 atletas participantes não terão vida fácil. Caio Bonfim, por exemplo, fez camping de 21 dias de altitude em Sierra Nevada, na Espanha, onde enfrentou também muito calor no auge do verão europeu.

Continua após a publicidade

OS BRASILEIROS NO MUNDIAL

Sábado - 19/8/2023

3:50 (*) / 8:50 (**) - Final - 20 km marcha atlética M - Caio Bonfim e Max dos Santos

5:30/10:30 - arremesso do peso M - qualificação - Darlan Romani e Welington Morais

7:25/12:25 - Qualificação - salto em distância F - Eliane Martins, Letícia Oro Melo e Lissandra Maysa Campos

8:15/13:15 - Eliminatórias dos 1.500 m F - Jaqueline Weber

14:35/19:35 - Qualificação do salto triplo M - Almir Cunha dos Santos

Continua após a publicidade

14:43/19:43 - Preliminares dos 100 m - 19:43 - Paulo André Camilo, Erik Cardoso e Felipe Bardi

15:35/20:35 - Final do arremesso do peso M

15:55/20:55 - Final dos 10.000 m F - Maria Lucineida Moreira

Domingo - 20/8/2023

2:15 (*) / 7:15 (**) - Final - 20 Km marcha atlética F - Érica Sena e Viviane Lyra

4:00 /9:00 (grupo A) - Lançamento do disco F - Qualificação - Andressa de Morais e Izabela Rodrigues da Silva

Continua após a publicidade

4:35/9:35 - 400 m F - Eliminatórias - Tabata Vitorino de Carvalho e Tiffani Marinho

5:30/10:30 (grupo B) - Lançamento do disco F - Qualificação

5:25/10:25 - 400 m M - Eliminatórias - Lucas da Silva Carvalho

5:35/10:35 - Salto em altura M - Qualificação - Fernando Ferreira

6:25/11:25 - 400 m com barreiras M - Eliminatórias - Alison Piu dos Santos

7:10/ 12.10 - 100 m F - Eliminatórias - Vitória Rosa

8:05/13:05 - 110 m com barreiras M - Eliminatórias - Eduardo de Deus, Gabriel Constantino e Rafael Pereira

Continua após a publicidade

11:35/16:35 - 100 m M - semifinal

11:55/16:55 - Salto em distância F - Final

14:10/19:10 - 100 m M - Final

*horário de Brasília

** horário local

A seleção brasileira em Budapeste

Continua após a publicidade

Feminino

Ana Carolina Azevedo (Pinheiros-SP) - 200 m - 4×100 m

Ana Caroline Miguel (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - arremesso do peso

Andreia Hessel (Pinheiros-SP) - maratona

Andressa Oliveira de Morais (Pinheiros-SP) - lançamento do disco

Caroline de Melo Tomaz (UCA-SC) - 100 m com barreiras

Continua após a publicidade

Chayenne Pereira da Silva (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras

Elianay Santana Barbosa (CASO-DF) - 35 km marcha atlética

Eliane Martins (Pinheiros-SP) - salto em distância

Érica Sena (Pinheiros-SP) - 20 km - 35 km marcha atlética

Flávia Maria de Lima (FECAM/ASSERCAM-PR) - 800 m

Gabriela Mourão (Pinheiros-SP) - 4×100 m

Gabriela de Souza Muniz (CASO-DF) - 20 km marcha atlética

Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP) - salto triplo

Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) - lançamento do disco

Jaqueline Beatriz Weber (AMO-RS) - 1.500 m

Letícia Oro Melo (Corville-SC) - salto em distância

Lissandra Maysa Campos (IVL-MT) - salto em distância

Jucilene Sales de Lima (IEMA-SP) - lançamento do dardo

Juliana De Menis Campos (ACA-SC) - salto com vara

Lívia Avancini (IPEC-PR) - arremesso do peso

Maria Lucineida Moreira (Pinheiros-SP) - 10.000 m

Mirela Saturnino de Andrade (APA-PE) - maratona

Rosângela Santos (Equipe Medex-RJ) - 4×100 m

Tabata Vitorino de Carvalho (IPEC-PR) - 400 m

Tatiane Raquel da Silva (IPEC-PR) - 3.000 m com obstáculos

Tiffani Marinho (Orcampi-SP) - 400 m

Valdileia Martins (Orcampi-SP) - salto em altura

Valdilene dos Santos Silva (Pinheiros-SP) - maratona

Vitória Rosa (Pinheiros-SP) - 100 m - 200 m - 4×100 m

Viviane Santana Lyra (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - 20 km - 35 km marcha atlética

Masculino

Alison dos Santos (Pinheiros-SP) - 400 m - 400 m com barreiras

Almir Cunha dos Santos (Sogipa-RS) - salto triplo

Caio Bonfim (CASO-DF) - 20 km - 35 km marcha atlética

Darlan Romani (Praia Clube/Exército/Futel-MG) ­- arremesso do peso

Eduardo de Deus (Praia Clube/Exército Futel-MG) - 110 m com barreiras

Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) - 800 m

Erik Cardoso (SESI-SP) - 100 m - 4×100 m

Felipe Bardi (SESI-SP) - 100 m - 4×100 m

Fernando Carvalho Ferreira (IEMA-SP) - salto em altura

Gabriel Constantino de Oliveira (Equipe Medex-RJ) - 110 m com barreiras

Jonathas de Oliveira Cruz (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - maratona

Jorge Vides (Pinheiros-SP) - 200 m - 4×100 m

José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube/Exército/Futel-MG) - decatlo

Justino Pedro da Silva (APA Petrolina-PE) - maratona

Lucas da Silva Carvalho (Pinheiros-SP) - 400 m

Lucas Rodrigues da Silva (Equipe Medex-RJ) - 200 m

Luiz Maurício Dias (Equipe Medex-RJ) - lançamento do dardo

Max Batista dos Santos (CASO-DF) - 20 km marcha atlética

Paulo André Camilo de Oliveira (CAES-ES) - 100 m ­- 4×100 m

Paulo Roberto de Almeida Paula (São Paulo-SP) - maratona

Pedro Henrique Nunes (Endurance Sports-AM) - lançamento do dardo

Rafael Pereira (AABLU-SC) ­- 110 com barreiras

Renan Gallina - 200 m - 4×100 m

Rodrigo Nascimento (Pinheiros-SP) - 4×100 m

Welington da Silva Morais (Pinheiros-SP) - arremesso do peso